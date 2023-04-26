Європейські країни збільшать імпорт газу з Азербайджану — Finance.ua
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Європейські країни збільшать імпорт газу з Азербайджану

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Національні оператори газових систем Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини домовилися у вівторок збільшити транспортування природного газу із Азербайджану, використовуючи існуючу інфраструктуру своїх країн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав підписання угоди між європейськими державами та Державною нафтовою компанією Азербайджанської Республіки «дуже своєчасним кроком», який принесе більші та безпечніші постачання газу багатьом іншим країнам Європи.
Церемонія підписання відбулась у столиці Болгарії місті Софія.
Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, ЄС намагається диверсифікувати європейські джерела енергії від російського газу. У липні 2022 року ЄС підписав меморандум про взаєморозуміння з Азербайджаном щодо подвоєння обсягу імпорту азербайджанського газу до 20 мільярдів кубометрів на рік до 2027 року.
11 березня президент Болгарії Румен Радев здійснив запит до президента Азербайджану Ільхама Алієва про постачання більшої кількості природного газу.
За словами Радева, Болгарія планує з’єднати свою газову мережу із мережами Румунії, Угорщини та Словаччини з метою збільшення поставки природного газу із Азербайджану.
За матеріалами:
Укрінформ
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