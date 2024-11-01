Європейські банки виділять €52 млн на розвиток екстрених служб в Україні — Finance.ua

Європейські банки виділять €52 млн на розвиток екстрених служб в Україні Сьогодні 06:34 — Казна та Політика

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали заявку про намір надати грантове фінансування Україні на розвиток системи екстреної допомоги.

Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Для створення єдиної чергово-диспетчерської системи з безоплатним номером телефону екстрених служб 112, яка діє в країнах-членах ЄС, Україні надають грант розміром 12 мільйонів євро. Загальна підтримка в межах проєкту включає цей грант і додаткову позику на 40 мільйонів євро.

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Метою проєкту є об’єднання служб швидкої допомоги, поліції, пожежної охорони та аварійної газової служби в єдину систему реагування на надзвичайній ситуації.

Для цього необхідно створити сучасні колцентри та ІТ-інфраструктуру. Це допоможе адаптувати інформаційні служби до європейських стандартів.

З початку повномасштабної війни ЄБРР інвестував в Україну близько 5 мільярдів євро. Основну частину цих коштів було спрямовано на підтримку енергетичної галузі.

hromadske За матеріалами:

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