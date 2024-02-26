Європейські банки обіцяють акціонерам 120 мільярдів євро прибутку — Finance.ua
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Європейські банки обіцяють акціонерам 120 мільярдів євро прибутку

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Європейські банки планують повернути акціонерам понад 120 млрд євро за результатами 2023 року, передаючи інвесторам переваги зростання процентних ставок.
Про це повідомляє Financial Times.
Згідно з даними UBS, найбільші європейські банки, акції яких котируються на біржі, пообіцяли виплатити 74 млрд євро дивідендів і викупити 47 млрд євро акцій, що на 54% більше, ніж у попередньому році, і набагато більше, ніж щороку, принаймні з 2007 року.
Зворотні викупи були найбільшим джерелом зростання за останні три роки, лише кілька мільярдів євро на рік у 50 найбільших банках протягом років до 2020 року.
З того часу європейські банки скористалися своїми прибутками, отриманими завдяки стрімкому зростанню процентних ставок, щоб викуповувати акції за зниженими цінами.
Проте інвестори обережно сприйняли повернення капіталу. За словами портфельного менеджера фонду акцій Axiom European Banks Антоніо Роман, банкам потрібна висока та стабільна прибутковість.
«За останні два роки європейські кредитори отримали 100 млрд євро завдяки різниці між відсотками, які вони виплачують за депозитами та отримують за кредитами, відомої як чистий процентний дохід», — йдеться в повідомленні.
Серед найпривабливіших оголошень про виплати цього року — італійський UniCredit, який пообіцяв виплатити інвесторам 8,6 млрд євро — весь свій прибуток за 2023 рік. Barclays пообіцяв повернути акціонерам 10 млрд фунтів стерлінгів протягом наступних трьох років, а Standard Chartered заявив, що поверне 5 млрд доларів за той самий період.
Однак аналітики попереджають, що рівень прибутковості акціонерів почне падати вже наступного року, оскільки центральні банки знижують процентні ставки, а кредитори змушені шукати інші джерела доходів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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