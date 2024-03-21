Європейські аграрні асоціації та профспілки наполягають на посиленні обмежень до України — Finance.ua
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Європейські аграрні асоціації та профспілки наполягають на посиленні обмежень до України

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Великі європейські аграрні асоціації та профспілки фермерів заявляють про недостатність запропонованих Єврокомісією заходів для захисту ринку ЄС від імпорту української агропродукції та вимагають посилення обмежень.
«Компроміс, досягнутий на тристоронніх переговорах (щодо продовження лібералізації торговельного режиму ЄС з Україною), не вирішує проблеми фермерів та виробників», — зазначено у спільній заяві шести об'єднань від 20 березня.
Вони наполягають, зокрема, під час розрахунку лімітів імпорту з України на даних за довоєнний 2021 рік, коли такий імпорт був мінімальним замість запропонованих Єврокомісією двох воєнних років — 2022−2023 рр.
Окрім того, фермерські асоціації пропонують включити пшеницю до переліку чутливої сільгосппродукції, експорт якої лімітуватиметься захисним механізмом.
«Наші організації не можуть підтримати угоду, досягнуту під час триолога (тристоронні переговори про продовження лібералізації торговельного режиму ЄС з Україною Єврокомісії, Ради ЄС та Європарламенту)», — зазначено у спільній заяві шести аграрних асоціацій та фермерських профспілок.
Серед підписантів, зокрема, AVEC (Association of Poultry Processors and Poultry Trade in EU countries), CEFS (European Association of Sugar Manufacturers), CEPM (European Confederation of Maize Production), CIBE (International Confederation of European Beet Growers), CO -COGECA (The united voice of farmers and their cooperatives in the European Union) і EUWEP (European Union of Wholesale with Eggs, Egg Products, Poultry and Game).
Як повідомлялося, Європейська рада та Європейський парламент попередньо домовилися продовжити зупинення дії імпортних мит та квот на український експорт до ЄС іще на рік, до 5 червня 2025 року, посиливши захисні заходи чутливої сільськогосподарської продукції.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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