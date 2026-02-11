0 800 307 555
Європейська пенсія в Україні! Скільки перерахують в 2026? Коли запрацює накопичувальна система?

Рівень індексації пенсій у березні може становити від 12% до 14,5%
За кілька тижнів українцям перерахують пенсії. Хто реально отримає більше грошей вже в березні, а кому доведеться затягнути паски — розповідаємо у новому відео на нашому YouTube-каналі.

Індексація 2026: на скільки зростуть виплати

Березнева індексація — це щорічний механізм, який має частково компенсувати інфляцію та зростання зарплат. За попередніми оцінками, у 2026 році підвищення може становити близько 12−14,5%. Точний показник уряд оголосить наприкінці лютого після підрахунку остаточних макроекономічних даних.
Водночас важливий нюанс: індексація застосовується лише до базового (розрахункового) розміру пенсії, а не до фактичної суми виплат. Багато пенсіонерів отримують доплати: вікові, соціальні або до мінімального рівня, і вони не підлягають індексації.
За попередніми оцінками, підвищення можуть не отримати:
  • пенсіонери, які вийшли на пенсію упродовж останніх років (орієнтовно з 2022 року);
  • отримувачі спеціальних пенсій (судді, силовики, окремі категорії ліквідаторів ЧАЕС тощо);
  • громадяни з максимальними виплатами (близько 26 тис. грн).

Три рівні пенсій: що планує уряд

Розповідаємо також про майбутню пенсійну реформу, яка передбачає перехід до трирівневої системи:
  1. Солідарна пенсія — базовий рівень, що залежить від страхового стажу та сплачених внесків.
  2. Професійна пенсія — для окремих категорій працівників із пільговими умовами, фінансуватиметься за рахунок їхніх галузей.
  3. Накопичувальна пенсія — персональні заощадження громадянина. За попередніми планами, добровільні внески можуть запрацювати орієнтовно з 2027 року.
Для порівняння, середня пенсія в країнах ЄС становить близько 1 300 євро на місяць. Найвищі виплати у країнах Північної та Західної Європи (понад 2 000 євро), тоді як у країнах Центральної та Східної Європи вони значно нижчі, приблизно 400−600 євро. Вищий рівень забезпечення там значною мірою пояснюється розвитком накопичувальних систем.
Детально про плани уряду щодо підвищення пенсій в Україні дізнавайтеся у відео на YouTube-каналі Finance.ua 👇
