Європейська Комісія розпочала скринінг українського законодавства на відповідність правовим нормам ЄС: які є результати — Finance.ua

Європейська Комісія розпочала скринінг українського законодавства на відповідність правовим нормам ЄС: які є результати Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Кращі європейські практики є для України орієнтиром для подальшого розвитку та удосконалення системи державного внутрішнього фінансового контролю та Стратегії управління державними фінансами у цілому.

Про це наголосив Перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін під час виступу на роз’яснювальній зустрічі Європейської Комісії щодо здійснення офіційного скринінгу в рамках переговорних розділів 32 «Фінансовий контроль» та «Реформа державного управління».

Так, у січні 2024 року Європейська Комісія розпочала скринінг українського законодавства на відповідність правовим нормам Європейського Союзу, що є обов’язковою процедурою під час входження до ЄС країни-кандидата.

«Завдяки схваленню інституціями ЄС Ukraine Facility Україна вже є частиною бюджету ЄС. За останні десять років в Україні впроваджено три Стратегії реформування управління державними фінансами. Зазначена робота проводилась за підтримки міжнародних партнерів, а її результати дозволили продемонструвати стійкість до зовнішніх викликів. Ухвалення чинної Стратегії реформування управління державними фінансами на 2022−2025 роки стало ще одним важливим кроком уперед, оскільки документ відповідає Методології державних видатків, фінансовій підзвітності, стандартам ЄС та найкращим міжнародним практикам», — повідомив Денис Улютін.

За його словами, якщо розглядати питання переговорного розділу 32 детальніше, на сьогодні Україна вже досягла певного прогресу у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, зокрема у створенні та функціонуванні необхідної правової та операційної бази для внутрішнього контролю та аудиту:

«Це підтверджується попередніми результатами оцінки Програми SIGMA у 2023 році у рамках оцінки стану справ у системі державного управління України. Водночас Мінфін продовжує накопичувати позитивний досвід кращих міжнародних практик у цій сфері».

Уряд України здійснив такі заходи за напрямом управління державними фінансами:

схвалено трирічну бюджетну декларацію на 2022−2024 роки;

розробляються кроки для повноцінного відновлення середньострокового бюджетного планування шляхом підготовки проекту Бюджетної декларації на 2025−2027 роки;

прийнято розпорядження Уряду про проведення у 2023 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах;

розроблено Методичні рекомендації щодо формування бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету;

затверджено Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2024−2026 роки;

затверджено Національну стратегію доходів на 2024−2030 роки для забезпечення мобілізації податкових надходжень під час воєнного стану та посилення її мобілізації після його завершення;

розроблено Концепцію функціонування системи управління податковими ризиками та забезпечено повернення до довоєнних правил оподаткування;

схвалено дорожню карту реформування управління публічними інвестиціями;

запроваджено національну безкоштовну добровільну сертифікацію внутрішніх аудиторів, впроваджуються заходи з подальшого розвитку системи ДВФК;

розроблено та удосконалено національне законодавство щодо внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю;

продовжується робота з удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

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