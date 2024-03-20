Європейська Комісія розпочала скринінг українського законодавства на відповідність правовим нормам ЄС: які є результати — Finance.ua

Європейська Комісія розпочала скринінг українського законодавства на відповідність правовим нормам ЄС: які є результати
Кращі європейські практики є для України орієнтиром для подальшого розвитку та удосконалення системи державного внутрішнього фінансового контролю та Стратегії управління державними фінансами у цілому.
Про це наголосив Перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін під час виступу на роз’яснювальній зустрічі Європейської Комісії щодо здійснення офіційного скринінгу в рамках переговорних розділів 32 «Фінансовий контроль» та «Реформа державного управління».
Так, у січні 2024 року Європейська Комісія розпочала скринінг українського законодавства на відповідність правовим нормам Європейського Союзу, що є обов’язковою процедурою під час входження до ЄС країни-кандидата.
«Завдяки схваленню інституціями ЄС Ukraine Facility Україна вже є частиною бюджету ЄС. За останні десять років в Україні впроваджено три Стратегії реформування управління державними фінансами. Зазначена робота проводилась за підтримки міжнародних партнерів, а її результати дозволили продемонструвати стійкість до зовнішніх викликів. Ухвалення чинної Стратегії реформування управління державними фінансами на 2022−2025 роки стало ще одним важливим кроком уперед, оскільки документ відповідає Методології державних видатків, фінансовій підзвітності, стандартам ЄС та найкращим міжнародним практикам», — повідомив Денис Улютін.
За його словами, якщо розглядати питання переговорного розділу 32 детальніше, на сьогодні Україна вже досягла певного прогресу у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, зокрема у створенні та функціонуванні необхідної правової та операційної бази для внутрішнього контролю та аудиту:
«Це підтверджується попередніми результатами оцінки Програми SIGMA у 2023 році у рамках оцінки стану справ у системі державного управління України. Водночас Мінфін продовжує накопичувати позитивний досвід кращих міжнародних практик у цій сфері».
Уряд України здійснив такі заходи за напрямом управління державними фінансами:
- схвалено трирічну бюджетну декларацію на 2022−2024 роки;
- розробляються кроки для повноцінного відновлення середньострокового бюджетного планування шляхом підготовки проекту Бюджетної декларації на 2025−2027 роки;
- прийнято розпорядження Уряду про проведення у 2023 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах;
- розроблено Методичні рекомендації щодо формування бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету;
- затверджено Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2024−2026 роки;
- затверджено Національну стратегію доходів на 2024−2030 роки для забезпечення мобілізації податкових надходжень під час воєнного стану та посилення її мобілізації після його завершення;
- розроблено Концепцію функціонування системи управління податковими ризиками та забезпечено повернення до довоєнних правил оподаткування;
- схвалено дорожню карту реформування управління публічними інвестиціями;
- запроваджено національну безкоштовну добровільну сертифікацію внутрішніх аудиторів, впроваджуються заходи з подальшого розвитку системи ДВФК;
- розроблено та удосконалено національне законодавство щодо внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю;
- продовжується робота з удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.
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