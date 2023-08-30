Європейська авіакомпанія скасовує знижку для українців — Finance.ua

Європейська авіакомпанія скасовує знижку для українців
Найбільша фінська авіакомпанія Finnair завершує дію знижки на авіаквитки для українців.
Як повідомляє Avianews.com, знижку буде скасовано 30 вересня.
На даний момент вона становить для українців 95% від вартості квитка. Знижка не покриває аеропортові збори, тому загальна ціна квитка з урахуванням багажу становить 16−20 євро.
Спеціальна знижка призначена для українських біженців, які хочуть поїхати до Фінляндії. Вони можуть купити авіаквитки за мінімальною ціною на власні рейси Finnair з Варшави, Кракова, Будапешта та Праги в Гельсінкі.
Якщо зараз оплатити переліт Finnair Краків-Гельсінкі на 21 вересня, стандартна ціна квитка в економ-класі з урахуванням ручної поклажі і багажу 23 кг становить 544 злотих (122 євро). Аналогічний квиток з урахуванням знижки для українців коштує 79 злотих (16 євро).
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