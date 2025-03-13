Європарламент у спільній декларації звинуватив США у «шантажі» України з метою капітуляції — Finance.ua

Європарламент у спільній декларації звинуватив США у «шантажі» України з метою капітуляції Сьогодні 11:14

12 березня законодавці ЄС прийняли спільну декларацію, в якій засудили США за «шантаж» українського керівництва з метою капітуляції перед росією.

Заява була зроблена через день після того, як Офіс президента України оголосив про готовність прийняти пропозицію Вашингтона про 30-денне припинення вогню, якщо росія також виконає умови. Коли Київ погодився на план, Вашингтон відновив раніше призупинені поставки військової допомоги.

У спільній заяві «рішуче засуджуються будь-які спроби шантажу керівництва України змусити його здатися російському агресору з єдиною метою проголошення так званої „мирної угоди“».

путіна зараз «винагороджують» за розв’язану ним повномасштабну війну проти України, йдеться в резолюції.

Документ звинувачує США у спробах «домовитися з росією про припинення вогню та мирну угоду через голову України та інших європейських держав». Він також засуджує США за те, що вони ведуть «контрпродуктивні та небезпечні» дії.

У спільній декларації йдеться про те, що підтримка України має бути посилена в умовах зовнішньополітичних змін у Вашингтоні.

Законодавці запропонували й надалі «посилити ефективність і вплив санкцій на росію з метою остаточного підриву спроможності росії продовжувати вести жорстоку загарбницьку війну проти України та загрожувати безпеці інших європейських країн».

Резолюцію ухвалили 440 депутатів Європарламенту, який налічує 720 місць. Серед підписантів були члени багатьох політичних партій, зокрема Зелених, соціалістів і демократів, християнських демократів і ультраправих консерваторів.

США викликали обурення Європи, неодноразово заявляючи, що виключать європейців із мирних переговорів щодо України. Вищі європейські чиновники засудили Білий дім за потурання росії.

Попри засудження з боку членів Європарламенту, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 12 березня високо оцінила результати нещодавніх переговорів України зі США в Саудівській Аравії та підтвердила підтримку Києва Євросоюзом.

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