Європарламент призупинив мита для українських товарів. Хто з підприємців від цього виграє — Finance.ua

Європарламент призупинив мита для українських товарів. Хто з підприємців від цього виграє

Вчора 05:43 — Казна та Політика

Європарламент призупинив мита для українських товарів. Хто з підприємців від цього виграє

Європарламент призупинив на рік мита на українські товари. До цього, щороку Україна сплачувала податки у 25 млн євро. Нині цю суму можна зекономити, пише Суспільне.

Які мита скасовуються

За даними Держстату, минулого року Україна експортувала товарів та послуг до ЄС на понад 26 млрд доларів. 40% всього українського експорту припадає на Європейський союз. Експортуємо ми туди в основному сировину. «Топові позиції — кукурудза, насіння ріпаку, макуха, соняшникова олія, м‘ясо птиці, деревина, металургія», — каже Анжела Махінова, голова робочої групи з питань міжнародної торгівлі Американської торговельної палати в Україні.

З 2016-го між Україною та ЄС діє угода про вільну торгівлю. Проте перехідний період, за який поступово скасовують торговельні мита, для деяких товарів ще не закінчився і мав працювати до 1 січня 2023 року. Крім цього є й торговельні квоти. Тобто, Україна може ввозити в ЄС певний обсяг товару без сплати мита. А за все, що перевищує квоту, треба заплатити. Такі квоти діють зокрема на мед, томатну пасту, куряче м’ясо. Для товарів металургії діє ще й окрема категорія захисних та антидемпінгових мит, які з’явилися окремо від угоди про асоціацію між Україною і ЄС. «На сьогодні у нас два товари з цими митами: труби безшовні — до 25% від їхньої вартості це — мито. І гарячекатаний прокат — там мито 60 євро за тону», — пояснює Махінова.

Усі ці обмеження Єврокомісія запропонувала скасувати на рік, Європарламент цю ініціативу підтримав.

Проте для українських товарів залишаються нетарифні бар’єри. Зокрема Євросоюз залишив вимоги до оцінки відповідності товарів стандартам якості ЄС, що регулює окрема угода ACAA (Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції — ред), говорить Анжела Махінова: «Тому очікувати, що буде якийсь якісний стрибок у структурі експорту, що ми побачимо якусь машинобудівну, високотехнологічну продукцію, на жаль, не доводиться».

Проте заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський запевняє, що якість українських товарів не є головним гальмом в експорті. Проблема насамперед з тим, що в Україні не достатньо виробництв та потужностей переробної промисловості, які виготовляють високотехнологічну продукцію. Тому країна й експортує здебільшого сировину.

Хто виграє від скасування мита

За словами Анжели Махінової скасування мита на українські товари — це позитивний крок безпосередньо для сільськогосподарської продукції. «Позитивно може бути для тих видів продукції, де квота є не значною. Це, наприклад, мед, м’ясо курятини, ячмінь, крупа, борошно, цукор, крохмаль, овес. Є шанс, що після скасування тарифної квоти ми отримаємо більш конкурентну позицію на ринку ЄС», — говорить Махінова.

«Важлива точка докладання зусиль для українських виробників металопродукції — забрати частку у росіян».

Експертка пояснює, що по частині експортних товарів, таких як насіння ріпаку, деревині, електрокабелів для автомобілів й раніше була нульова ставка. А Дмитро Кисилевський додає, що скасування мита позначиться також і на металургії.

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