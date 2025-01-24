Європа та Китай продали рф верстати для зброї та запчастини до них на $18 мільярдів — Finance.ua

Європа та Китай продали рф верстати для зброї та запчастини до них на $18 мільярдів Сьогодні 10:10

росії вдалося закупити понад 22 тисячі ЧПК-верстатів, компонентів і витратних матеріалів до них на 18,2 мільярда доларів протягом 2023 та перших семи місяців 2024 року.

Про це йдеться у дослідженні ГО Ради економічної безпеки України (РЕБ).

«Без верстатів з числовим програмним керуванням неможливо виготовити практично будь-яку зброю, тож їх закупівля є критичною для продовження російської агресії», — пояснюють в організації.

До повномасштабного вторгнення в Україну залежність росії від імпорту верстатів з ЧПК становила 70−90%. Для супутніх оригінальних компонентів цей показник був ще вищий — 80−95%.

Згідно з даними митних платежів, які проаналізували аналітики РЕБ у трійку країн-виробників увійшли:

КНР — понад 62% всіх поставок на $2,6 млрд;

Тайвань — 8,9% на $371 млн;

Південна Корея — 5,47% на $228 млн.

Майже десята частина російського імпорту припало на європейські виробництва. росія отримала понад 10 000 верстатів з ЧПК на $405 млн, серед яких:

Італія — 4 459 верстатів на $168,8 млн.

Німеччина — 2 849 верстатів на $139,9 млн.

Навіть більше, ніж самі верстати, росія закуповувала компоненти та витратні матеріали до них — понад $14 млрд. З них товари на понад $7 млрд виготовили у КНР, утім, значна частка припала і на Європу, йдеться у дослідженні.

Понад 20% компонентів на $2,6 млрд виготовили у Швейцарії, а 3,5% компонентів і матеріалів на півмільярда доларів — у Німеччині.

Економічна Правда За матеріалами:

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