Європа на 70% залежить від китайської бавовни для пороху й вибухівки — FT Сьогодні 23:08

Європейські оборонні підрядники попереджають, що залежність від китайської бавовни, яка використовується в поросі для боєприпасів, загрожує їхній здатності розширювати виробництво на тлі спроб підтримати перевантажену українську армію.

Про це пише Financial Times з посиланням на шведську компанію Saab і німецьку Rheinmettal.

«Попит на боєприпаси різко зріс, оскільки Україна споживає снаряди у великих кількостях у своїй війні проти Росії. А оборонні підрядники намагаються збільшити обсяги виробництва на тлі потенційного обмеження в ланцюжку поставок різних ресурсів, включаючи нітроцелюлозу», — пише газета.

Провідні виробники озброєнь, в тому числі шведська Saab і німецька Rheinmetall, попередили, що Європа надмірно залежить від бавовняного ворсу з Китаю, на який припадає трохи менше половини світової торгівлі.

Виконавчий директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив FT, що Європа покладається на Китай, який постачає «понад 70 відсотків» бавовняного волокна.

«Існує ризик того, що Китай може припинити поставки з геополітичних міркувань. І саме тому ми купуємо якомога більше, щоб заповнити наші запаси», — підкреслив він.

ЄС планує збільшити виробництво 155-мм снарядів стандарту НАТО до 1,4 млн на рік, щоб поповнити запаси країн-членів, які були вичерпані, щоб допомогти українським збройним силам. В ЄС створили фонд у розмірі 2 млрд євро для стимулювання європейського виробництва вибухових речовин.

«Існує величезний дефіцит нітроцелюлози, що спричиняє труднощі в інших галузях промисловості», — сказав інший представник галузі.

«Дефіцит лише підкреслює необхідність посилення реагування і здатності оборонної промисловості ЄС забезпечувати вчасне постачання боєприпасів і ракет до Європи», — заявив співрозмовник.

Європейські лідери також наголосили на дефіциті пороху. «Ми всі усвідомили необхідність вирішення проблеми дефіциту деяких компонентів, особливо порохів», — заявив президент Франції Еммануель Макрон у березні після зустрічі головних прихильників України.

За даними Центру міжнародної торгівлі, на Китай припадає майже половина світової торгівлі бавовняною целюлозою. Найбільшими імпортерами матеріалу є Німеччина, Швеція та Бельгія.

Компанії попередили, що буде важко швидко наростити виробництво вибухових речовин, будучи залежними від китайських джерел, і що існує небезпека, що Китай може обмежити експорт цього матеріалу, якщо відносини погіршаться.

У Saab заявили, що «залежність від Китаю може мати підвищений ризик у майбутньому, оскільки ми та галузь нарощуємо потужності та виробництво в Європі», підкресливши при цьому, що наразі не існує жодних проблем у ланцюжку поставок.

Занепокоєння щодо поставок бавовняного волокна з’явилося в той час, коли Німеччина та інші європейські країни прагнуть диверсифікувати і «знизити ризики» своїх поставок критично важливих матеріалів подалі від Китаю, який протягом десятиліть був дешевим і надійним напрямком для аутсорсингу.

росія, яка також нарощує виробництво боєприпасів, за останні два роки збільшила імпорт нітроцелюлози з Китаю. Згідно з даними про імпорт, проаналізованими Королівським інститутом об'єднаних служб Великої Британії, її закупівлі в Китаї підскочили з 3,4 млн дол у 2022 році до 7,18 млн дол за перші 10 місяців 2023 року.

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