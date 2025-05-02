Європа має інвестувати в космос, щоб здобути автономію від США — очільник ESA Сьогодні 02:34 — Світ

Генеральний директор Європейського космічного агентства (ESA) Йозеф Ашбахер, Фото: Getty Images

Європа повинна значно наростити інвестиції в космічні технології, щоб забезпечити стратегічну автономію від США в умовах глобальної нестабільності.

Про це заявив генеральний директор Європейського космічного агентства (ESA) Йозеф Ашбахер в інтерв’ю The Guardian.

За його словами, геополітична ситуація докорінно змінилася, і залежність від США, особливо після повернення Дональда Трампа до влади, може поставити під загрозу довгострокову безпеку й науковий прогрес континенту.

«Очевидно, що потреба в автономії зростає. У багатьох сферах космосу Європа хоче мати власну незалежну інфраструктуру», — наголосив Ашбахер.

Європейське космічне агентство координує проєкти в галузі науки, оборони та цивільного використання космосу для 23 країн-членів, зокрема ЄС і Великої Британії. У 2025 році ESA має бюджет €7,7 млрд, що майже в чотири рази менше за фінансування NASA ($25,4 млрд).

Наразі Європа змушена користуватись послугами американської компанії SpaceX Ілона Маска, зокрема для запуску супутників Galileo. Це стало наслідком виведення з експлуатації європейських ракет Ariane 5 і Vega C. У 2024 ESA вдалося відновити незалежні запуски за допомогою нової ракети Ariane 6, але криза запусків оголила вразливість європейської інфраструктури.

Ашбахер уникає прямих коментарів щодо впливу Ілона Маска, але зазначає, що ESA вже розглядає план Б у разі скорочення співпраці зі США — зокрема налагодження партнерства з Індією, ОАЕ та Австралією.

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Попри посилення військових вимог, ESA не відмовляється від своєї головної місії — мирного дослідження космосу. Ашбахер підкреслює, що саме наукові інвестиції дозволили розробити вакцини від COVID-19 у рекордні строки, і космос має такий самий потенціал для розвитку економіки.

«Інвестиції в космос — це основа якості життя. Без науки не буде ані безпеки, ані прогресу», — заявив він.

ESA підтримує запуск європейських ракет із нових локацій, зокрема з Шетландських островів у Великій Британії, що дозволить частково відмовитися від космодрому у Французькій Гвіані.

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Попри Brexit, Велика Британія залишається активним членом ESA, хоча її участь у програмі спостереження за кліматом Copernicus тимчасово була призупинена.

Очікується, що восени 2025 року ESA звернеться до урядів із запитом на збільшення фінансування, посилаючись на виклики безпеки та стратегічну необхідність автономного доступу Європи до космосу.

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