Уряд звільнив від податку на землю підприємства космічної галузі — Finance.ua

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Уряд звільнив від податку на землю підприємства космічної галузі

Казна та Політика
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Уряд звільнив від податку на землю підприємства космічної галузі
Уряд звільнив від податку на землю підприємства космічної галузі
Кабінет Міністрів звільнив до 2033 року від сплати земельного податку низку підприємств космічної галузі.
Відповідна постанова від 24 вересня 2024 р. № 1095 оприлюднена на Урядовому порталі.
Згідно із документом, до переліку суб’єктів космічної діяльності, які звільняються від сплати земельного податку на земельні ділянки виробничого призначення, віднесено ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова», Павлоградський механічний завод ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» та ДП «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод».
Термін, на який зазначені підприємства звільнені від сплати податку на землю, продовжено до 1 січня 2033 року.
За матеріалами:
Укрінформ
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