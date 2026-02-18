0 800 307 555
Європа компенсує Україні втрату допомоги США, але є нюанс

Після припинення поставок зброї від США Україна збільшила розробку і використання власних безпілотників і ракет. При цьому Європа також активізувалася, проте все не так райдужно, як могло б здаватися.
Про це пише The Wall Street Journal.
Як показує новий звіт Кільського інституту світової економіки, американська допомога Україні скоротилася на 99% у 2025 році. Проте, за даними аналітиків, за останній рік Європа «різко» збільшила загальну підтримку, щоб «компенсувати значну частину скорочення американських асигнувань».
Зокрема, європейська військова допомога збільшилася на 67% у 2025 році в порівнянні із середнім показником за період з 2022 по 2024 рік.
При цьому адміністрація Трампа, як і раніше, готова продавати зброю, навіть якщо вона більше не буде її надавати безкоштовно. За даними інституту, країни НАТО без США закупили для України американської зброї на суму понад 4,3 мільярда доларів.
«Проте, навіть з урахуванням зростаючої підтримки Європи в минулому році, військові асигнування від усіх партнерів по всьому світу для України були на 4% нижче рівня 2022 року, «який раніше був найнижчим річним показником з початку війни… Україна особливо відчула відсутність допомоги США у вигляді нестачі перехоплювачів Patriot, які є її основним захистом від російських балістичних ракет», — йдеться в статті.
І хоча Європа робить більше для України, проте путін не припинить війну, поки витрати не перевищать вигоду. А для цього, як і раніше, буде потрібно більше американської зброї і санкційний тиск, щоб скоротити фінансування його військової машини, вказує WSJ.
За матеріалами:
УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
