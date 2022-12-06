Єврокомісія виділила понад пів мільярда євро на розвиток транскордонних зв’язків — Finance.ua

Єврокомісія виділила понад пів мільярда євро на розвиток транскордонних зв’язків Сьогодні 08:28 — Світ

Єврокомісія виділила понад пів мільярда євро на розвиток транскордонних зв’язків

Єврокомісія ухвалила нову програму міжрегіонального розвитку, що частково забезпечується коштами, які раніше мали піти на програми співпраці ЄС із росією та білоруссю.

Така інформація оприлюднена на сайті Європейської комісії

«Єврокомісія ухвалила чотири нові міжрегіональні програми із залученням 10 країн-членів, а також України і Молдови, що передбачає €533 мільйони бюджетного фінансування ЄС на період 2021-2027 років. Вони мають посилити транскордонне та транснаціональне співробітництво, прискорити „зелену“ трансформацію, підтримати проєкти у сферах охорони здоров’я та освіти», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці програми були посилені у фінансовому вимірі після того, як у березні Єврокомісія затвердила рішення зупинити співпрацю з росією і білоруссю у відповідь на вторгнення рф в Україну. Таким чином, €26,2 мільйона, які до того призначалися для цих двох країн, були переспрямовані на посилення регіональної співпраці з Україною і Молдовою.

Із загального обсягу €215 мільйонів буде спрямована на розвиток транснаціональної співпраці у Дунайському регіоні.

Ще €187 мільйонів сприятимуть транскордонним контактам між Україною і Польщею у таких сферах як охорона кордонів, довкілля та здоров’я.

На розвиток транскордонних контактів між Україною і Румунією, зокрема у сфері освіти, охорони здоровʼя та збереження довкілля, будуть витрачені €54 мільйони. На подібні програми співробітництва між Румунією і Молдовою буде спрямована сума у €77 мільйонів.

Як уточнюється, загальний бюджет міжрегіонального розвитку на 2021-2027 роки дорівнює €10,1 мільярда. Він охоплює 86 програм на таких головних напрямках: охорона кордонів, транснаціональна та міжрегіональна співпраця, інтеграція віддалених регіонів.

Євросоюз приділяє велику увагу розвитку співробітництва у прикордонних районах, що включає створення умов для активної торгівлі, культурних обмінів та контактів між людьми. Такі програми ЄС розглядає як інструмент для зміцнення стабільності на своїх зовнішніх кордонах та підвищення заможності й рівня життя у країнах-партнерах.

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Укрінформ За матеріалами:

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