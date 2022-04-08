Єврокомісія вважатиме спробу заплатити за газ рублями ухилянням від санкцій — Finance.ua

Єврокомісія провела детальний аналіз вимоги росії змінити схему плати за газ. Якщо будь-яка компанія спробує оплатити газ рублями, це буде вважатися обходом санкцій.
Про це повідомила у своїй заяві голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Швеції.
За її словами, запропонована росією схема з обміну на рублі при оплаті за газ є ризиком.
«Вважаємо, що пропозиція щодо обміну не лише становитиме ризик для компаній, але також стане обходом чинних санкцій», — сказала вона.
Нагадаємо, раніше президент росії володимир путін підписав указ з оплати країнами Євросоюзу газу в рублях, але, ймовірно, для ЄС нічого не зміниться.
Фактично країни й надалі зможуть переказувати кошти в євро на окремий рахунок у Газпромбанку. Потім банк на Мосбіржі продаватиме валюту і конвертуватиме її в рублі. Також урядова комісія з іноземних інвестицій може видавати дозволи на оплату газу не в рублях.