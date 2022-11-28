Єврокомісія: українські біженці залишаться після закінчення війни — Finance.ua
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Єврокомісія: українські біженці залишаться після закінчення війни

Світ
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Єврокомісія: українські біженці залишаться після закінчення війни
Єврокомісія: українські біженці залишаться після закінчення війни
Країнам, що приймають українських біженців, таким як Німеччина та Польща, доведеться пристосовуватися до того факту, що українці залишаться в країні на довгі роки після закінчення війни.
Таку думку висловила віцепрезидентка Єврокомісії Дубравка Шуїця RND.
«Ключова проблема полягає в тому, що ці сім’ї думають, що повернуться додому наступного дня після війни. Але вони ще не повернуться додому. Їхні школи зруйновані, їхні будинки зруйновані, їхні робочі місця втрачені. Мушу сказати це відверто, я сама пережила війну в Хорватії в колишній Югославії», — зазначила Шуїця.
Шуїця у Єврокомісії відповідає, серед іншого, за права дітей на європейському рівні. Вона закликала жителів Європи не припиняти підтримки українців, які потребують допомоги.
«Ми не повинні проявляти ознаки втоми, це не вихід. Ми повинні зробити все можливе — на рівні Європейського союзу, а також на рівні держав-членів, таких як Німеччина, — щоб допомогти українським дітям, які втекли, почуватися як вдома», — зазначила вона.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
Українська правда
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