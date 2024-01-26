Єврокомісія та Литва виділили фінансову допомогу на будівництво бомбосховищ в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Єврокомісія та Литва виділили фінансову допомогу на будівництво бомбосховищ в Україні

Казна та Політика
50
Єврокомісія та Литва виділили фінансову допомогу на будівництво бомбосховищ в Україні
Єврокомісія та Литва виділили фінансову допомогу на будівництво бомбосховищ в Україні
Єврокомісія і Литва виділили 15,5 млн євро на будівництво нових бомбосховищ для шкіл у гарячих точках України.
Про це повідомляє представництво ЄС в Україні.
«Європейська комісія виділяє 15 мільйонів євро на будівництво нових бомбосховищ для шкіл у гарячих точках України. Литва надає додаткових півмільйона євро і бере відповідальність за реалізацію проекту», — йдеться в заяві.
Читайте також
Зазначається, що таку угоду підписали між представництвом Європейської комісії в Україні та литовським центральним агентством управління проектами CPVA.
Посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова сказала, що російська військова агресія позбавляє тисячі українських дітей нормального життя та освіти.
«Наша остання ініціатива підкреслює непохитну прихильність ЄС забезпечити максимально безпечне освітнє середовище для всіх дітей в Україні», — додала вона.

У яких областях будуватимуть бомбосховища

Через цілеспрямоване знищення агресором шкіл, дитячих садочків та інших освітніх закладів, кожна сьома школа в Україні пошкоджена або зруйнована. У країні зростає покоління дітей, які взагалі не відвідують школу.
Читайте також
Близько 1,6 мільйона школярів і 0,2 мільйона дошкільнят не відвідують навчальні заклади, а близько 900 000 дітей заявляють про бажання навчатися дистанційно. Програма ЄС віддає перевагу регіонам, які страждають від військових дій найбільше, а саме:
  • Чернігівська область;
  • Сумська область;
  • Миколаївська область;
  • Запорізька область;
  • Харківська область;
  • Одеська область.
Щонайменше п’ять укриттів планують побудувати в цих прифронтових областях.

Бомбосховище «під ключ»: скільки це коштуватиме та які існують варіанти 🔍

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.