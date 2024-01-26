Єврокомісія та Литва виділили фінансову допомогу на будівництво бомбосховищ в Україні — Finance.ua

Єврокомісія та Литва виділили фінансову допомогу на будівництво бомбосховищ в Україні Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

Єврокомісія та Литва виділили фінансову допомогу на будівництво бомбосховищ в Україні

Єврокомісія і Литва виділили 15,5 млн євро на будівництво нових бомбосховищ для шкіл у гарячих точках України.

Про це повідомляє представництво ЄС в Україні.

«Європейська комісія виділяє 15 мільйонів євро на будівництво нових бомбосховищ для шкіл у гарячих точках України. Литва надає додаткових півмільйона євро і бере відповідальність за реалізацію проекту», — йдеться в заяві.

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Зазначається, що таку угоду підписали між представництвом Європейської комісії в Україні та литовським центральним агентством управління проектами CPVA.

Посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова сказала, що російська військова агресія позбавляє тисячі українських дітей нормального життя та освіти.

«Наша остання ініціатива підкреслює непохитну прихильність ЄС забезпечити максимально безпечне освітнє середовище для всіх дітей в Україні», — додала вона.

У яких областях будуватимуть бомбосховища

Через цілеспрямоване знищення агресором шкіл, дитячих садочків та інших освітніх закладів, кожна сьома школа в Україні пошкоджена або зруйнована. У країні зростає покоління дітей, які взагалі не відвідують школу.

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Близько 1,6 мільйона школярів і 0,2 мільйона дошкільнят не відвідують навчальні заклади, а близько 900 000 дітей заявляють про бажання навчатися дистанційно. Програма ЄС віддає перевагу регіонам, які страждають від військових дій найбільше, а саме:

Чернігівська область;

Сумська область;

Миколаївська область;

Запорізька область;

Харківська область;

Одеська область.

Щонайменше п’ять укриттів планують побудувати в цих прифронтових областях.

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