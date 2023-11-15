Єврокомісія суттєво покращила прогноз зростання економіки України — Finance.ua
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Єврокомісія суттєво покращила прогноз зростання економіки України

Казна та Політика
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Єврокомісія суттєво покращила прогноз зростання економіки України
Єврокомісія суттєво покращила прогноз зростання економіки України
Єврокомісія покращила прогноз щодо зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2023 році з 0,6% до 4,8%. Прогноз на 2024 рік знижено з 4,0% до 3,7%.
Про це свідчить прогноз Єврокомісії.
Згідно з прогнозом, у 2025 році очікується зростання ВВП на 6,1%.
Єврокомісія суттєво покращила прогноз зростання економіки України
«Незважаючи на серйозні проблеми, викликані агресивною війною росії, економіка України продемонструвала чудову стійкість у 2023 році завдяки винятковим урожаям, урядовим стимулам, підкріпленим непохитною підтримкою міжнародних партнерів, а також прихильності влади забезпеченню макрофінансової стабільності», — йдеться у повідомленні.
Прогнозується, що зростання досягне 3,7% у 2024 році та 6,1% у 2025 році, при цьому приватне споживання та державні інвестиції стануть ключовими драйверами зростання. Тим не менш, до кінця прогнозованого горизонту реальний ВВП залишиться приблизно на 20% нижче за довоєнний рівень.
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Крім того, прогнозується, що після швидкого зниження у 2023 році річна інфляція знизиться до 7,6% у 2025 році, чому сприятиме ослаблення обмежень на виробництво та жорстка грошово-кредитна політика.
Очікується, що бюджетний дефіцит залишиться підвищеним у 2024 році через високі витрати на оборону. Однак вищі темпи зростання номінального ВВП мають збільшити доходи у 2025 році та сприяти скороченню дефіциту. За прогнозами, державний борг неухильно збільшуватиметься протягом усього прогнозованого горизонту. Очікується, що до 2025 року державний борг збільшиться до рівня трохи нижче за 100% ВВП.
Єврокомісія суттєво покращила прогноз зростання економіки України
Нагадаємо, в листопаді МВФ підвищив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік до 4,5% (з попереднього діапазону 1−3%). Проте очікується, що 2024 року зростання знизиться до 3−4% у міру продовження війни, а ризики погіршення перспектив залишаються виключно високими.
НБУ у жовтні покращив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік з 2,9 до 4,9%.
Кабмін також очікує на швидше відновлення реального ВВП у 2023 році - до 5% порівняно з 2,8% у попередньому прогнозі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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