Єврокомісія сподівається на відновлення торішнього обсягу українського транзиту через Польщу — Finance.ua

Єврокомісія сподівається на відновлення торішнього обсягу українського транзиту через Польщу Сьогодні 07:32 — Аграрний ринок

Єврокомісія сподівається на відновлення торішнього обсягу українського транзиту через Польщу

Єврокомісія сподівається на розширення потужності «коридорів солідарності» ЄС, зокрема через Польщу, оскільки обсяги перевезень з України цим маршрутом цьогоріч зменшилися втричі у порівнянні з минулим роком.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками переговорів з віцепрем'єр-міністром з відновлення України — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим заявила єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян (Adina Vălean).

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«Ми розглядаємо передбачуваний обсяг сільськогосподарських товарів з України, та дотримання зобов’язань. Зараз ми очікуємо на певні покращення, наприклад, у жовтні, на Сулинському каналі, щодо його спроможності. Ми плануємо продовжити добрі показники, які маємо зараз. Маю сказати: все ще існують невикористані спроможності на інших (напрямках) „коридорів солідарності“, наприклад, у Польщі. Ми сподіваємося, що з підвищенням у використанні цих спроможностей, як це було принаймні на початку, — тому, що ми бачили зниження пізніше, — ми зможемо збільшити цифри до 4 мільйонів тонн (на місяць. — Ред.)», — зазначила єврокомісар.

Вона додала, що нині 60 відсотків всіх перевезень української сільськогосподарської продукції припадають на Румунію, оскільки використання її дунайських портів та порту Констанці є найбільш «природним» та вигідним. Водночас єврокомісар відповіла на уточнювальне запитання журналістів щодо змін в обсягах перевезень українського продовольчого експорту через «коридори солідарності у Польщі.

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«У випадку із Польщею: якщо ви подивитеся на цифри, як обсяг перевезення товарів цього року змінився у порівнянні з минулим роком, ви побачите, що він втричі менший. Це означає, що спроможності існують, але вони не повністю використовуються у цей момент. З різних причин, які ми не хотіли б коментувати. Але ми бачимо, що спроможності присутні», — заявила Адіна Велян.

Як вже повідомлялося, після початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, ЄС та його країни-члени почали надавати Україні суттєву політичну, економічну, гуманітарну та військову допомогу. Зокрема, вже у травні 2022 року ЄС започаткував «коридори солідарності» на кордонах з Україною, які дозволили Україні продовжувати власний зерновий експорт на світовий ринок в умовах блокади росією українських чорноморських портів.

У липні поточного року росія зупинила свою участь у Чорноморський зерновій ініціативі, що була започаткована завдяки зусиллям ООН й Туреччини, після чого «коридори солідарності» ЄС через суходіл та внутрішні водні транспортні артерії Європи залишилися для України майже єдиною можливістю продовжувати експортно-імпортні операції.

Укрінформ За матеріалами:

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