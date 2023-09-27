Єврокомісія сподівається на відновлення торішнього обсягу українського транзиту через Польщу — Finance.ua

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Єврокомісія сподівається на відновлення торішнього обсягу українського транзиту через Польщу

Аграрний ринок
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Єврокомісія сподівається на відновлення торішнього обсягу українського транзиту через Польщу
Єврокомісія сподівається на відновлення торішнього обсягу українського транзиту через Польщу
Єврокомісія сподівається на розширення потужності «коридорів солідарності» ЄС, зокрема через Польщу, оскільки обсяги перевезень з України цим маршрутом цьогоріч зменшилися втричі у порівнянні з минулим роком.
Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками переговорів з віцепрем'єр-міністром з відновлення України — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим заявила єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян (Adina Vălean).
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«Ми розглядаємо передбачуваний обсяг сільськогосподарських товарів з України, та дотримання зобов’язань. Зараз ми очікуємо на певні покращення, наприклад, у жовтні, на Сулинському каналі, щодо його спроможності. Ми плануємо продовжити добрі показники, які маємо зараз. Маю сказати: все ще існують невикористані спроможності на інших (напрямках) „коридорів солідарності“, наприклад, у Польщі. Ми сподіваємося, що з підвищенням у використанні цих спроможностей, як це було принаймні на початку, — тому, що ми бачили зниження пізніше, — ми зможемо збільшити цифри до 4 мільйонів тонн (на місяць. — Ред.)», — зазначила єврокомісар.
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Вона додала, що нині 60 відсотків всіх перевезень української сільськогосподарської продукції припадають на Румунію, оскільки використання її дунайських портів та порту Констанці є найбільш «природним» та вигідним. Водночас єврокомісар відповіла на уточнювальне запитання журналістів щодо змін в обсягах перевезень українського продовольчого експорту через «коридори солідарності у Польщі.
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«У випадку із Польщею: якщо ви подивитеся на цифри, як обсяг перевезення товарів цього року змінився у порівнянні з минулим роком, ви побачите, що він втричі менший. Це означає, що спроможності існують, але вони не повністю використовуються у цей момент. З різних причин, які ми не хотіли б коментувати. Але ми бачимо, що спроможності присутні», — заявила Адіна Велян.
Як вже повідомлялося, після початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, ЄС та його країни-члени почали надавати Україні суттєву політичну, економічну, гуманітарну та військову допомогу. Зокрема, вже у травні 2022 року ЄС започаткував «коридори солідарності» на кордонах з Україною, які дозволили Україні продовжувати власний зерновий експорт на світовий ринок в умовах блокади росією українських чорноморських портів.
У липні поточного року росія зупинила свою участь у Чорноморський зерновій ініціативі, що була започаткована завдяки зусиллям ООН й Туреччини, після чого «коридори солідарності» ЄС через суходіл та внутрішні водні транспортні артерії Європи залишилися для України майже єдиною можливістю продовжувати експортно-імпортні операції.

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За матеріалами:
Укрінформ
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