Єврокомісія скасувала мита й ПДВ на ввезення гуманітарної допомоги для України — Finance.ua
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Єврокомісія скасувала мита й ПДВ на ввезення гуманітарної допомоги для України

Казна та Політика
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Стало відомо, що Європейська Комісія дозволила державам-членам тимчасово скасовувати мита та ПДВ на ввезення з третіх країн харчів, ковдр, наметів, електрогенераторів та іншого життєво важливого обладнання, призначеного для українців, які постраждали від війни.
Про це йдеться на сайті Європейської Комісії.
Звільнення від сплати мита та ПДВ поширюється на товари, імпортовані:
  • державними організаціями: державні органи та органи публічного права, зокрема лікарні, урядові організації, регіональні органи влади, громади/міста тощо;
  • благодійним або філантропічним організаціями, схваленими компетентними органами держав-членів.
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Зазначається, що дозвіл на скасування мита й ПДВ діятиме до 31 грудня 2022 року.
Нагадаємо, 29 червня Україна підписала угоду про лібералізацію автомобільних перевезень з ЄС.
Угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.
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