Єврокомісія рекомендує європейцям бути готовими до війни, пандемій і криз — Finance.ua

Єврокомісія рекомендує європейцям бути готовими до війни, пандемій і криз Сьогодні 21:29

війни, пандемії та стихійні лиха. У рамках проєкту «Стратегія Союзу готовності» Єврокомісія рекомендує кожному громадянину запасати їжу та воду на 72 години, щоб бути готовим до початкового періоду надзвичайних ситуацій. Про це Європейський Союз має бути готовим до різноманітних криз, таких якУ рамках проєкту «Стратегія Союзу готовності» Єврокомісія рекомендує кожному громадянину запасати їжу та воду на 72 години, щоб бути готовим до початкового періоду надзвичайних ситуацій. Про це пише Politico.

Проєкт стратегічного плану включає, що перші години після виникнення кризи є найкритичнішими. Згідно з документом, громадяни мають бути самозабезпеченими протягом щонайменше 72 годин у разі екстремальних збоїв. «У разі екстремальних збоїв початковий період є найбільш критичним», — йдеться в документі, викладаючи можливі сценарії: від війни до кібератак і смертельних хвороб до повеней, спричинених кліматом.

Виконавчий віце-президент Комісії Роксана Мінзату заявила, що стратегія спрямована на створення безпечного та стійкого ЄС, здатного передбачати та ефективно реагувати на загрози. Зокрема, в плані передбачено рекомендації для країн-членів щодо зберігання основних запасів, укриттів та забезпечення критичних ресурсів.

Ця стратегія є важливим кроком у зміцненні готовності Європи до криз, враховуючи багаторічний досвід з пандемією COVID-19 та російським вторгненням в Україну. Європа не може більше покладатися лише на реакцію на кризи, зазначено в документі.

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