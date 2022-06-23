Єврокомісія прокоментувала претензії рф до Литви через обмеження транзиту — Finance.ua

Єврокомісія прокоментувала претензії рф до Литви через обмеження транзиту Вчора 11:25

У Єврокомісії зазначили, що оголошені Литвою обмеження транзиту товарів, які росія перевозить через її територію до Калінінградської області, пов’язані виключно із санкціями ЄС та не зачіпають транзит базових товарів.

Як пише «Європейська правда», з таким коментарем виступив речник Єврокомісії Ерік Мамер.

«По-перше, треба чітко сказати, що Литва виконує обмежувальні заходи, одностайно запроваджені проти Росії Радою ЄС у відповідь на її агресивну війну проти України. По-друге, звісно не йдеться про „блокаду“: постачання базових товарів до Калінінграда залишається безперешкодним», — заявив речник.

Він зазначив, що питання піднялося тільки зараз, тому що відповідні санкції ЄС — щодо сталі й будматеріалів — почали набувати чинності з відтермінуванням.

«Тож Литва зараз має розпочати додаткові перевірки на дорогах і залізниці. Звісно, вони точкові, пропорційні та ефективні. Вони будуть грунтуватися на розумному управлінні ризиками, щоб не допустити обходу санкцій, але уможливлювати вільний транзит», — сказав Ерік Мамер.

Він додав, що Єврокомісія на зв’язку з литовськими посадовцями і надасть додаткові роз’яснення щодо виконання санкцій.

Довідка Finance.ua:

з 18 червня Литва почала застосовувати транзитні обмеження на товари, що потрапили під санкції ЄС, між основною частиною Росії і Калінінградською областю.

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Економічна Правда За матеріалами:

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