Єврокомісія прогнозує підйом економіки єврозони — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Єврокомісія прогнозує підйом економіки єврозони

42
Єврокомісія прогнозує підйом економіки єврозони
Єврокомісія прогнозує підйом економіки єврозони
Економічне зростання єврозони прискориться у 2025 та 2026 роках, а інфляція продовжить сповільнюватись. Проте існують ризики для світової торгівлі через протекціонізм США, агресивну війну росії проти України та ситуацію на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Європейської комісії (осінь 2024 року).
«Після тривалої та широкомасштабної стагнації економіка ЄС відновила зростання у першому кварталі цього року. Як і прогнозувалося навесні, зростання було слабким, але стійким у другому та третьому кварталах на тлі подальшого послаблення інфляційного тиску», — зазначила ЄК.
Обраний президент США Дональд Трамп висунув ідею запровадження мита у розмірі 10% і більше на всі товари, що імпортуються в США — основний торговельний партнер Європи.
«Подальше посилення протекціоністських заходів з боку торгових партнерів може чинити тиск на світову торгівлю, що негативно позначиться на дуже відкритій економіці ЄС», — заявили у Єврокомісії.
Економічні перспективи ЄС залишаються вкрай невизначеними, а ризики значною мірою зміщені у бік погіршення. «Агресивна війна росії проти України і загострення конфлікту на Близькому Сході підживлюють геополітичні ризики і вразливість європейської енергетичної безпеки, що зберігається», — йдеться в повідомленні.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.