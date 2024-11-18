Єврокомісія прогнозує підйом економіки єврозони — Finance.ua

Єврокомісія прогнозує підйом економіки єврозони Сьогодні 09:30

Єврокомісія прогнозує підйом економіки єврозони

Економічне зростання єврозони прискориться у 2025 та 2026 роках, а інфляція продовжить сповільнюватись. Проте існують ризики для світової торгівлі через протекціонізм США, агресивну війну росії проти України та ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Європейської комісії ( осінь 2024 року ).

«Після тривалої та широкомасштабної стагнації економіка ЄС відновила зростання у першому кварталі цього року. Як і прогнозувалося навесні, зростання було слабким, але стійким у другому та третьому кварталах на тлі подальшого послаблення інфляційного тиску», — зазначила ЄК.

Обраний президент США Дональд Трамп висунув ідею запровадження мита у розмірі 10% і більше на всі товари, що імпортуються в США — основний торговельний партнер Європи.

«Подальше посилення протекціоністських заходів з боку торгових партнерів може чинити тиск на світову торгівлю, що негативно позначиться на дуже відкритій економіці ЄС», — заявили у Єврокомісії.

Економічні перспективи ЄС залишаються вкрай невизначеними, а ризики значною мірою зміщені у бік погіршення. «Агресивна війна росії проти України і загострення конфлікту на Близькому Сході підживлюють геополітичні ризики і вразливість європейської енергетичної безпеки, що зберігається», — йдеться в повідомленні.

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