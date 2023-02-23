Єврокомісія продовжує для України пільговий режим торгівлі з ЄС — Finance.ua

Єврокомісія продовжує для України пільговий режим торгівлі з ЄС Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Єврокомісія продовжує для України пільговий режим торгівлі з ЄС

Європейська комісія (ЄК) запропонувала у четвер продовжити припинення дії імпортних мит, квот та заходів торговельного захисту щодо українського експорту до Європейського союзу, відомих як автономні торговельні заходи, ще на один рік.

«Це є продовженням незмінної підтримки економіки України з боку ЄС і допомагає пом’якшити складну ситуацію, в якій опинилися українські виробники та експортери (...). Основна мета автономних торгових заходів — підтримати Україну, але заходи також враховують занепокоєння промисловості ЄС», — наголошується у комюніке, опублікованому в Брюсселі.

З цією метою, а також із урахуванням значного збільшення імпорту деяких сільськогосподарських продуктів з України до ЄС у 2022 році, оновлені автономні торговельні заходи містять «прискорений захисний механізм для захисту ринку союзу у разі потреби», — зазначено в документі ЄК.

Наразі цю пропозицію розглядатиме Європейський парламент та Рада ЄС для забезпечення плавного переходу від поточного режиму автономних торгових заходів до нового, пояснюють у Брюсселі.

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