Єврокомісія продає частину своїх приміщень у Брюсселі за майже 1 млрд євро — Finance.ua

Єврокомісія продає частину своїх приміщень у Брюсселі за майже 1 млрд євро Сьогодні 22:23

Європейська комісія 29 квітня уклала угоду з бельгійським суверенним фондом SFPIM про продаж 23 офісних будівель у так званому Європейському кварталі Брюсселя за 900 мільйонів євро.Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

У межах угоди SFPIM модернізує офісні приміщення відповідно до погодженого з владою Брюсселя плану озеленення міста. Частину будівель у майбутньому планують перетворити на житло.

Продаж приміщень, які належать Єврокомісії у Брюсселі й розташовані у так званому Європейському кварталі, має на меті «модернізувати й озеленити» її офіси та зменшити вуглецевий слід.

«Ця операція дозволить перетворити Європейський квартал на сучасний, привабливий і зелений район, де офісні будівлі гармонійно співіснуватимуть з житловими будинками, роздрібною торгівлею та дозвіллям», — кажуть у Єврокомісії.Брюссель своєю чергою зацікавлений у тому, аби залишатись місцем розташування ключових інституцій Євросоюзу.

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