Єврокомісія повторно відтермінувала оголошення плану щодо відмови від газу рф — Finance.ua
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Єврокомісія повторно відтермінувала оголошення плану щодо відмови від газу рф

Енергетика
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Єврокомісія повторно відтермінувала оголошення плану щодо відмови від газу рф
Єврокомісія повторно відтермінувала оголошення плану щодо відмови від газу рф
Єврокомісія вдруге відклала презентацію дорожньої карти на повну відмову від російських енергоресурсів до 2027 року. Нова затримка з оголошенням плану відбулася на тлі повідомлень про спроби США відновити трубопровідні постачання газу з росії до Німеччини.
Про це повідомляє Reuters.
Спершу дорожню карту планувалося представити у лютому, однак згодом презентацію перенесли на 26 березня. Тепер вона зовсім зникла з графіка засідань, нова дата презентації невідома.
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Євросоюз поставив собі за мету повністю відмовитися від імпорту російського викопного палива до 2027 року після російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. У листопаді минулого року новий єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен заявив, що представить покроковий план досягнення цієї мети в перші 100 днів своєї роботи.
Після початку війни проти України ЄС швидко відмовився від російського вугілля. Росія намагалася переорієнтуватися на постачання до Китаю, але на початок нинішнього року галузь опинилася в глибокій кризі. Ембарго на імпорт сирої нафти запровадили у грудні 2022 року, а нафтопродуктів — у лютому 2023 року.
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Постачання газу, які перед війною становили 41% від сукупного газового імпорту ЄС, впали до 14% у другому кварталі 2023 року. До третього кварталу 2024 року російська частка зросла до 20% насамперед внаслідок збільшення закупівель зрідженого природного газу (ЗПГ). Але з січня для прокачування трубопровідного газу до Європи залишилася лише одна лінія із п’яти через те, що Україна відмовилася продовжувати контракт на транзит палива через свою територію.
Деякі країни закликають ЄС заборонити постачання ЗПГ, інші — Угорщина та Словаччина — виступають за продовження роботи з «Газпромом» та повернення його продукції на європейський ринок. У Німеччині у низці промислових компаній, насамперед на сході країни, почали сподіватися, що можливе мирне врегулювання в Україні дозволить відновити постачання з росії. Це могло б сприяти зниженню високих цін на електроенергію та підтримало виробників добрив.
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