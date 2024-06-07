Єврокомісія порекомендує в червні почати переговори про членство України в ЄС, — FT — Finance.ua
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Єврокомісія порекомендує в червні почати переговори про членство України в ЄС, — FT

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Європейська комісія порекомендує розпочати переговори щодо вступу України та Молдови в ЄС уже цього місяця, до того, як Угорщина візьме на себе ротаційне головування в блоці. Про це пише Financial Times із посиланням на обізнані джерела.
«Комісія наполягає на початку офіційних переговорів з Києвом і Кишиневом цього місяця, щоб дати позитивний сигнал обом країнам щодо їхнього прагнення до ЄС. У п’ятницю комісія заявить, що Україна тепер відповідає раніше не виконаним критеріям, включно з антикорупційними заходами, обмеженнями на політичне лобіювання, правилами декларування активів державних службовців і захистом мов, які використовуються національними меншинами», — пише FT.
Водночас Грузія, яка ухвалила закон про «іноземних агентів» всупереч попередженням Брюсселя, не отримає такої рекомендації.
Як зазначає видання, рекомендація Брюсселя вимагає одностайності урядів країн ЄС, і очікується, що Угорщина виступить із запереченнями, посилаючись, зокрема, на ставлення Києва до угорської меншини України.
Крім того, за словами високопоставленого дипломата ЄС, у Будапешта є додаткові претензії, що стосуються прав інших меншин в Україні, зокрема, використання неукраїнських мов, які виходять за рамки офіційних умов комісії.
Угорщина прийме ротаційне головування в ЄС 1 липня, що дасть їй додаткові важелі впливу на формування порядку денного засідань, на яких обговорюватимуть питання, пов’язані з Україною.
Бельгія, яка наразі головує в ЄС, сподівається досягти одностайності та провести перший раунд переговорів про вступ до ЄС 25 червня, перш ніж передати естафету Угорщині.

Вступ України до ЄС — що треба знати

Україна подала заявку на членство в ЄС упродовж кількох тижнів після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року і в червні 2022 року отримала статус кандидата.
На початку травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна наблизилася впритул до фактичного старту переговорів щодо вступу до ЄС.
Раніше в листі до Бельгії, яка зараз головує в ЄС, дванадцять країн-членів ЄС закликали Брюссель офіційно розпочати вже в червні переговори про членство України та Молдови.
За матеріалами:
УНІАН
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