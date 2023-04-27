Єврокомісія погодила заборону на імпорт олії з України — Finance.ua

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Єврокомісія погодила заборону на імпорт олії з України

Аграрний ринок
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Єврокомісія погодила заборону на імпорт олії з України
Єврокомісія погодила заборону на імпорт олії з України
Європейська комісія погодилася ввести заборону на імпорт соняшникової олії з України, однак виступила за збереження її транзиту.
Про це повідомляє RMF24 з посиланням на заяву міністра сільського господарства Роберта Телуса.
За його словами, Польща не відмовиться від односторонньої блокади українського імпорту доти, доки не будуть виконані її умови.
«Ми не відмовимося від своїх дій, якщо ми не отримаємо відповідних інструментів, які гарантують, що польський фермер буде в безпеці, коли йдеться про питання, пов’язані з торгівлею, припливом товарів з України до Польщі», — сказав Телус після переговорів із комісарами ЄС.
Він зазначив, що польська сторона все ще веде переговори щодо заборони імпорту борошна, меду, цукру, м’яких фруктів (заморожених), яєць, м’яса (особливо птиці), молока та молочних продуктів, а також яблучного соку.
Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував всі тарифи і квоти на транзит українського зерна. Повідомлялося, що фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили 417 мільйонів євро через наплив українського зерна на їхні ринки.
Вже 15 квітня Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України, також вони вирішили ввести заборону на транзит.
Згодом про заборону імпорту заявили в Угорщині та Словаччині, однак пообіцявши зберегти транзит. Єврокомісія назвала рішення трьох країн неприйнятними.
Після переговорів Польща пообіцяла відновити транзит зерна. Однак Єврокомісія погодила заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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