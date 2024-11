Єврокомісія оцінила готовність українського агросектору до євроінтеграції на задовільно — думка Сьогодні 17:15 — Енергетика

Європейська Комісія у звіті щодо України оцінила готовність до європейської інтеграції агросектору задовільно, повідомив віцепрезидент Київської школи економіки (KSE) з економічної освіти професор Олег Нів’євський у телеграмі.

«Євроінтеграційна готовність по аграрному сектору виглядає наступним чином: за сукупністю також поки що двійка (за п’ятибальною системою)», — написав він.

Віцепрезидент KSE конкретизував, що Єврокомісія оцінила український аграрний сектор і сільський розвиток на одиницю (early stage of preparation); харчову безпеку, ветеринарію та фітосанітарію на трійку (moderately prepared); аквакультуру на двійку (some level of preparation).

Нів’євський нагадав, що в Єврокомісії оцінюють прогрес за шестибальною системою. Відповідно при перерахунку на українську систему оцінювання він має задовільний вигляд: четвірки для аграрного сектору та сільського розвитку, а також з харчової безпеки, ветеринарії та фітосанітарії. За євроінтеграційний процес в аквакультурі — п’ять.

«Певний прогрес є. … Коротше, ще дуже і дуже багато роботи для державної махини», — резюмував віцепрезидент KSE.

Як повідомлялося, Європейська Комісія навесні 2024 року закінчила первинний скринінг українського законодавства на предмет його відповідності нормам Європейського Союзу.

За інформацією першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, тепер кожен законодавчий акт звірятимуть за абзацами і пропозиціями, водночас звірення аграрного законодавства проводитиметься останньою, орієнтовно, у вересні 2025 року.

