Єврокомісія надасть Україні додаткові 2,4 тисячі генераторів — Finance.ua

Єврокомісія надасть Україні додаткові 2,4 тисячі генераторів Сьогодні 20:18 — Казна та Політика

Європейська комісія передасть Україні додаткові 2,4 тисячі генераторів. Також запросила до енергетичної платформи, аби разом купувати газ.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної конференції з президентом України Володимиром Зеленський.

«Сьогодні я можу сказати що ми надаємо 2400 додаткових генераторів до попередніх 3 тисяч, що надійшли від початку війни. І нарешті ми запрошуємо Україну до енергетичної платформи, щоб разом купувати газ», — заявила президент Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн додала, що бажає, аби спільний ринок запрацював на повну потужність після чого Україна і ЄС разом перезимують багато зим.

Довідка Finance.ua:

за 2022 рік в Україну імпортовано 669,4 тисячі генераторів. З них 643,8 тисячі генераторів були завезені підприємствами, громадянами — 25,5 тисячі.

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