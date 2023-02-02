Єврокомісія надасть Україні додаткові 2,4 тисячі генераторів — Finance.ua
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Єврокомісія надасть Україні додаткові 2,4 тисячі генераторів

Казна та Політика
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Європейська комісія передасть Україні додаткові 2,4 тисячі генераторів. Також запросила до енергетичної платформи, аби разом купувати газ.
Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної конференції з президентом України Володимиром Зеленський.
«Сьогодні я можу сказати що ми надаємо 2400 додаткових генераторів до попередніх 3 тисяч, що надійшли від початку війни. І нарешті ми запрошуємо Україну до енергетичної платформи, щоб разом купувати газ», — заявила президент Єврокомісії.
Урсула фон дер Ляєн додала, що бажає, аби спільний ринок запрацював на повну потужність після чого Україна і ЄС разом перезимують багато зим.

Довідка Finance.ua:

  • за 2022 рік в Україну імпортовано 669,4 тисячі генераторів. З них 643,8 тисячі генераторів були завезені підприємствами, громадянами — 25,5 тисячі.

Генератори: якими вони бувають, скільки коштують та як їх купити?

За матеріалами:
РБК-Україна
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