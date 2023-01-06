Попит на генератори зріс у 50 разів: скільки завезли в Україну за 2022 рік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Попит на генератори зріс у 50 разів: скільки завезли в Україну за 2022 рік

63
Попит на генератори зріс у 50 разів: скільки завезли в Україну за 2022 рік
Попит на генератори зріс у 50 разів: скільки завезли в Україну за 2022 рік
За 2022 рік в Україну імпортовано 669,4 тисячі генераторів. З них 643,8 тисячі генераторів були завезені підприємствами, громадянами — 25,5 тисячі.
Про це повідомив член Комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
За його даними, найменше генераторів імпортували у березні: 4,6 тисячі, найбільше — у грудні: 309,4 тисячі.
Попит на генератори зріс у 50 разів: скільки завезли в Україну за 2022 рік
«На графіку можна побачити, як різко зростає попит з початку осені. З січеня по грудень різниця у 52 рази», — зазначив депутат.
Нагадаємо, в Україні 10 листопада набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.
Крім того, у грудні Верховна Рада схвалила закони про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, які скасовують податки на імпорт генераторів та Starlink.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.