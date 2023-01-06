Попит на генератори зріс у 50 разів: скільки завезли в Україну за 2022 рік — Finance.ua

Попит на генератори зріс у 50 разів: скільки завезли в Україну за 2022 рік Сьогодні 14:21

Попит на генератори зріс у 50 разів: скільки завезли в Україну за 2022 рік

За 2022 рік в Україну імпортовано 669,4 тисячі генераторів. З них 643,8 тисячі генераторів були завезені підприємствами, громадянами — 25,5 тисячі.

Про це повідомив член Комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram

За його даними, найменше генераторів імпортували у березні: 4,6 тисячі, найбільше — у грудні: 309,4 тисячі.

«На графіку можна побачити, як різко зростає попит з початку осені. З січеня по грудень різниця у 52 рази», — зазначив депутат.

Нагадаємо, в Україні 10 листопада набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.

Крім того, у грудні Верховна Рада схвалила закони про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, які скасовують податки на імпорт генераторів та Starlink.

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