Єврокомісія доручила країнам ЄС анулювати «золоті паспорти» підсанкційних росіян та білорусів — Finance.ua
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Єврокомісія доручила країнам ЄС анулювати «золоті паспорти» підсанкційних росіян та білорусів

Вчора 04:41Світ
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Єврокомісія доручила країнам ЄС анулювати «золоті паспорти» підсанкційних росіян та білорусівЄврокомісія доручила країнам ЄС анулювати «золоті паспорти» підсанкційних росіян та білорусів
Єврокомісія доручила країнам ЄС негайно скасувати дію так званих «золотих паспортів» та відкликати дозволи на проживання в ЄС для громадян росії та білорусі, що знаходяться під санкціями ЄС у зв’язку із причетністю до війни проти України.
Про це у Брюсселі під час брифінгу заявила речниця Єврокомісії з питань внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер.
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«Єврокомісія щойно ухвалила рекомендації, які закликають країни-члени негайно скасувати будь-які існуючі схеми так званих „золотих паспортів“ (громадянство в обмін на інвестиції. — Ред.). Єврокомісія попросила країни-члени також оцінити, чи надавалося раніше громадянство ЄС російським та білоруським громадянам, які перебувають у санкційному переліку ЄС у зв’язку із війною в Україні», — сказала речниця Єврокомісії.
За її словами, аналогічні заходи Єврокомісія пропонує здійснити також відносно дозволів на проживання для росіян та білорусів на національних територіях країн Євросоюзу.
Зокрема, країни-члени мають негайно відкликати або відмовити у поновлені дозволів на проживання, що були видані російським або білоруським громадянам, які є суб’єктами санкцій ЄС, та відмовитися від надання нових дозволів на проживання для цих людей, що потрапили до санкційного переліку ЄС у зв’язку із причетністю до війни в Україні.
Нагадаємо, після початку російської агресії проти України ЄС застосував санкції у формі заморожування активів проти 877 осіб та 62 установ в рф, при цьому на фізичних осіб поширюється також заборона на подорожі до ЄС або транзитний проїзд його територією. У санкційному списку Євросоюзу проти режиму лукашенка знаходяться 183 особи та 26 компаній.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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