Єврокомісія доручила країнам ЄС анулювати «золоті паспорти» підсанкційних росіян та білорусів — Finance.ua

Єврокомісія доручила країнам ЄС анулювати «золоті паспорти» підсанкційних росіян та білорусів

Вчора 04:41 — Світ

Єврокомісія доручила країнам ЄС анулювати «золоті паспорти» підсанкційних росіян та білорусів

Єврокомісія доручила країнам ЄС негайно скасувати дію так званих «золотих паспортів» та відкликати дозволи на проживання в ЄС для громадян росії та білорусі, що знаходяться під санкціями ЄС у зв’язку із причетністю до війни проти України.

Про це у Брюсселі під час брифінгу заявила речниця Єврокомісії з питань внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер.

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«Єврокомісія щойно ухвалила рекомендації, які закликають країни-члени негайно скасувати будь-які існуючі схеми так званих „золотих паспортів“ (громадянство в обмін на інвестиції. — Ред.). Єврокомісія попросила країни-члени також оцінити, чи надавалося раніше громадянство ЄС російським та білоруським громадянам, які перебувають у санкційному переліку ЄС у зв’язку із війною в Україні», — сказала речниця Єврокомісії.

За її словами, аналогічні заходи Єврокомісія пропонує здійснити також відносно дозволів на проживання для росіян та білорусів на національних територіях країн Євросоюзу.

Зокрема, країни-члени мають негайно відкликати або відмовити у поновлені дозволів на проживання, що були видані російським або білоруським громадянам, які є суб’єктами санкцій ЄС, та відмовитися від надання нових дозволів на проживання для цих людей, що потрапили до санкційного переліку ЄС у зв’язку із причетністю до війни в Україні.

Нагадаємо, після початку російської агресії проти України ЄС застосував санкції у формі заморожування активів проти 877 осіб та 62 установ в рф, при цьому на фізичних осіб поширюється також заборона на подорожі до ЄС або транзитний проїзд його територією. У санкційному списку Євросоюзу проти режиму лукашенка знаходяться 183 особи та 26 компаній.

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