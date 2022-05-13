Єврокомісія допоможе вивезти з України 20 мільйонів тонн зерна — Finance.ua

Єврокомісія допоможе вивезти з України 20 мільйонів тонн зерна

Вчора 21:17 — Аграрний ринок

Єврокомісія допоможе вивезти з України 20 мільйонів тонн зерна

Європейська Комісія запускає комплекс заходів «Шляхи солідарності», щоб допомогти Україні експортувати сільськогосподарські товари.

Про це повідомила прес-служба Єврокомісії

Зазначається, що блокада морських портів України загрожує глобальній продовольчій безпеці, тож в ЄС наголошують на необхідності створення альтернативних маршрутів.

«Внаслідок вторгнення росії в Україну і блокади нею українських портів, українське зерно та інші сільськогосподарські товари вже не можуть бути доставлені за призначенням. Така ситуація загрожує глобальній продовольчій безпеці, тому терміново необхідно створити альтернативні логістичні маршрути з використанням усіх відповідних видів транспорту», — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що «Шляхи солідарності» нададуть Україні можливість експортувати зерно, а також імпортувати необхідні їй товари — від гуманітарної допомоги до кормів для тварин і добрив.

За словами європейського комісара з питань транспорту Адіни Велян, комплекс заходів спрямований на інтеграцію інфраструктури України та ЄС для вивезення за кордон 20 мільйонів тонн українського зерна протягом найближчих трьох місяців.

«20 мільйонів тонн зерна повинні залишити Україну менш ніж за три місяці, використовуючи інфраструктуру ЄС. Це колосальний виклик, тому необхідно скоординувати і оптимізувати логістичні ланцюги, встановити нові маршрути і уникати, наскільки це можливо, затримок», — зазначила Велян.

За її словами, цей план стосується як екстрених рішень, так і середньо- і довгострокових заходів, які мають поліпшити приєднання та інтеграцію інфраструктури України з ЄС.

«Як щодо короткострокових, так і довгострокових рішень, ми будемо працювати з українською владою, а ще, зокрема, тісно співпрацюватимемо з сусідніми країнами-членами, котрі під час цієї кризи не шкодували зусиль для допомоги», — сказала Велян.

У Єврокомісії зазначили, що «тисячі» вантажівок і фургонів застрягли на українській стороні кордонів ЄС, при цьому середній час очікування для проходження становить 16 днів, а на деяких кордонах він зростає до 30 днів.

Національній владі також пропонується застосовувати «максимальну гнучкість» для «прискорення процедур у пунктах перетину кордону» та працювати над забезпеченням додаткових потужностей для тимчасового зберігання українського експорту.

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