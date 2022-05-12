CNN ідентифікувало російське судно з вкраденим в Україні зерном — Finance.ua
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CNN ідентифікувало російське судно з вкраденим в Україні зерном

Вчора 21:27Аграрний ринок
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Ідентифіковано перше торгове російське судно з украденим в Україні зерном у порту Латакія (Сирія).
Супутникові знімки опублікувало видання CNN.
Балкер «Матрос Позинич» — є одним з трьох суден, що займаються торгівлею краденим українським зерном. Ще 27 квітня його помітили в порту окупованого Криму.
Тисячі тон зерна наразі перевозиться окупантами до Криму вантажівками. Кількість експортованого зерна з Севастополя до 100 тисяч т різко збільшилась у березні й квітні.
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З Севастополя, згідно з супутниковими знімками, «Матрос Позинич» пройшов протоку Босфор і вирушив у напрямку єгипетського порту Олександрія. За словами українських офіційних осіб, балкер був завантажений майже 30 тисячами т української пшениці.
CNN ідентифікувало російське судно з вкраденим в Україні зерном
Однак Київ попередив Єгипет про те, що зерно було вкрадене, і країна від партії відмовилась.
Такий же результат чекав на судно у Бейруті в Лівані. Потім екіпаж «Матроса» відключив трекер, проте дані супутника підтвердили, що росіяни рухалися у сирійський порт Латакія.
За оцінками України, з моменту широкомасштабного вторгнення росією було вкрадено і вивезено не менш як 400 тисяч т зерна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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