CNN ідентифікувало російське судно з вкраденим в Україні зерном — Finance.ua

З Севастополя, згідно з супутниковими знімками, «Матрос Позинич» пройшов протоку Босфор і вирушив у напрямку єгипетського порту Олександрія. За словами українських офіційних осіб, балкер був завантажений майже 30 тисячами т української пшениці.
Однак Київ попередив Єгипет про те, що зерно було вкрадене, і країна від партії відмовилась.
Такий же результат чекав на судно у Бейруті в Лівані. Потім екіпаж «Матроса» відключив трекер, проте дані супутника підтвердили, що росіяни рухалися у сирійський порт Латакія.
За оцінками України, з моменту широкомасштабного вторгнення росією було вкрадено і вивезено не менш як 400 тисяч т зерна.