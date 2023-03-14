Євродепутати просувають ідею податку на доходи найбагатших — Finance.ua

Євродепутати просувають ідею податку на доходи найбагатших Сьогодні 18:30 — Світ

Євродепутати просувають ідею податку на доходи найбагатших

Понад 130 депутатів Європарламенту підписали петицію з пропозицією створити прогресивний податок на доходи «надбагатих», який би діяв на наднаціональному рівні, а кошти з нього спрямовувалися на інвестиції для «зеленого переходу» та соціальних проєктів.

Про це повідомляє AFP.

Автори пропонують оподатковувати на 1,5% активи на понад 50 млн євро.

Читайте також Багаті біженці роблять виторг елітним польським компаніям

«Наша пропозиція проста: заснувати прогресивний податок на активи надбагатих людей на міжнародному рівні, щоб зменшувати нерівність шляхом їхньої участі у фінасуванні інвестицій, необхідних для екологічного переходу і соціальних змін», — пояснюють євродепутатка Орор Лялюк з групи «Соціалісти й демократи» та економіст Габріель Зукман, який теж серед співініціаторів.

Вони закликають Євросоюз та міжнародні структури, як ОЕСР та ООН, розглянути цю ідею.

Як приклад, вони наводять мільярдера Ілона Маска, а також кількасот найбагатших родин Франції, які заплатили зі своїх велетенських статків 2-3%.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден пропонує низку нових підвищень податків для мільярдерів, багатих інвесторів та корпорацій в своїй останній пропозиції щодо того, як Конгрес повинен визначити пріоритети податків і витрат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.