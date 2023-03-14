Євродепутати просувають ідею податку на доходи найбагатших — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Євродепутати просувають ідею податку на доходи найбагатших

Світ
18
Євродепутати просувають ідею податку на доходи найбагатших
Євродепутати просувають ідею податку на доходи найбагатших
Понад 130 депутатів Європарламенту підписали петицію з пропозицією створити прогресивний податок на доходи «надбагатих», який би діяв на наднаціональному рівні, а кошти з нього спрямовувалися на інвестиції для «зеленого переходу» та соціальних проєктів.
Про це повідомляє AFP.
Автори пропонують оподатковувати на 1,5% активи на понад 50 млн євро.
Читайте також
«Наша пропозиція проста: заснувати прогресивний податок на активи надбагатих людей на міжнародному рівні, щоб зменшувати нерівність шляхом їхньої участі у фінасуванні інвестицій, необхідних для екологічного переходу і соціальних змін», — пояснюють євродепутатка Орор Лялюк з групи «Соціалісти й демократи» та економіст Габріель Зукман, який теж серед співініціаторів.
Вони закликають Євросоюз та міжнародні структури, як ОЕСР та ООН, розглянути цю ідею.
Читайте також
Як приклад, вони наводять мільярдера Ілона Маска, а також кількасот найбагатших родин Франції, які заплатили зі своїх велетенських статків 2-3%.
Нагадаємо, Президент США Джо Байден пропонує низку нових підвищень податків для мільярдерів, багатих інвесторів та корпорацій в своїй останній пропозиції щодо того, як Конгрес повинен визначити пріоритети податків і витрат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.