Євро в Україні купують дешево, продають дорого: аналітики розповіли, яка валюта зараз вигідніша — Finance.ua

Євро в Україні купують дешево, продають дорого: аналітики розповіли, яка валюта зараз вигідніша Сьогодні 13:35 — Валюта

Євро в Україні купують дешево, продають дорого: аналітики розповіли, яка валюта зараз вигідніша

Після курсового ралі, яке тривало декілька місяців, на валютному ринку України спостерігається відносна стабілізація. Експерти радять тимчасово закрити сезон валютних спекуляцій, аби уникнути втрат. Хоча для придбання валюти на формування довгострокових накопичень зараз сприятливий період.

«Ми рекомендуємо завершити цикл короткострокових інвестицій у долар США чи євро через тимчасову відносну стабілізацію курсу та навіть імовірне тимчасове зміцнення курсу гривні. Як альтернативу доходам за рахунок курсових різниць у короткостроковому періоді можна розглянути пасивний валютний дохід із мінімальними ризиками, який можуть забезпечити інструменти з фіксованою дохідністю, такі як валютні облігації чи валютні депозити, не зв’язуючи інвестиційний ресурс на довгий період і підтримуючи його ліквідність для можливості оперативного перегляду стратегії», — пишуть у своєму огляді аналітики КИТ Group, одного з найбільших операторів ринку обміну валют в Україні.

Їхній короткостроковий прогноз стосовно євро — коливання курсу близько до поточних рівнів. У перспективі до пів року євро все ще зберігає потенціал зростання до 47−48 грн/€, хоча повністю залежить від дій чи заяв ЄЦБ та грошово-кредитної політики в єврозоні. Тому у разі планування операцій з євро аналітики КИТ Group радять пильно стежити за економічними новинами з ЄС, які можуть стати драйверами зміни курсу або підтримувати його поточний рівень.

На вітчизняному ж валютному ринку аналітики КИТ Group радять приділити увагу спредам. «Курс продажу євровалюти операторами ринку поступово віддаляється в бік підвищення від курсу НБУ, а от середній курс купівлі євро тримається ближче до офіційного курсу Нацбанку», — вказують експерти і називають це спробою операторів ринку отримати додатковий прибуток з продажу євро для населення.

«У короткостроковому періоді ми очікуємо, що курс гривні до долара залишатиметься відносно стабільним із незначними коливаннями в межах 41−42 грн/$. Якщо збережуться поточні макроекономічні умови й обсяги міжнародної допомоги, то баланс курсу долара на валютному ринку протягом певного часу зможе триматися на поточному рівні», — прогнозують у КИТ Group.

Ключовими факторами впливу на курс долара в Україні в середньостроковому періоді до пів року залишаються політика ФРС щодо ставок, а серед внутрішніх українських факторів — затвердження держбюджету-2025 із середньорічним курсом на рівні 45 грн/$, який дозволить його коливання протягом наступного року в межах 44−46 грн/$. А на кінець поточного року можна очікувати курс до 43 грн/$.

Підтримка валютної стабільності вимагатиме від України певної гнучкості. «Представники економічного блоку уряду та НБУ шукатимуть оптимальний баланс в умовах зростання осінньо-зимового імпорту енергоресурсів та енергоносіїв і продовження активного циклу продовольчого експорту. Це стане завданням із зірочкою», — прогнозують у КИТ Group необхідність досягнення протилежних цілей з підтримки балансу інтересів експортерів та імпортерів.

Тому Україні слід уникнути «глибокого курсового зриву в будь-який бік», адже це може спровокувати потужний психологічний тиск на валютний ринок. Втім, як зазначають аналітики, українці поступово звикають до коливань курсів валют в умовах «курсової гнучкості», як називає такий процес НБУ. «У населення та бізнесу в Україні сформувався більш високий поріг чутливості до інформації про плавний девальваційний дрейф гривні. У пунктах обміну валют вже не спостерігається черг після появи чергової порції крикливих заголовків», — констатують аналітики КИТ Group.

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