єВідновлення: як отримати другий транш на будівництво нового житла — Finance.ua

єВідновлення: як отримати другий транш на будівництво нового житла Сьогодні 08:41 — Особисті фінанси

єВідновлення: як отримати другий транш на будівництво нового житла

У «Дії» доступний другий етап компенсацій у межах програми «єВідновлення». Йдеться про допомогу для українців, чиї приватні будинки були знищені через війну, але мають земельну ділянку для нового будівництва.

Хто може отримати виплати:

власники знищених приватних будинків;

ті, у кого є зареєстрована земельна ділянка;

ті, хто обрав саме грошову виплату на нове будівництво.

Як отримати

Щоб отримати другий транш, необхідно:

підготувати проєктну та кошторисну документацію відповідно до вимог законодавства і завантажити її в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва;

розпочати будівельні роботи;

витратити 90% першого траншу;

подати повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт — через Цнап або портал Дія,

подати повідомлення про готовність до проміжної верифікації, це можна зробити через застосунок Дія у розділі «єВідновлення — Виплата на будівництво». Там потрібно буде завантажити підтверджуючі документи та фото будівництва.

Важливо

1. Документація має бути підготовлена сертифікованим фахівцем.

2. Для перевірки потрібні фото процесу і документи, які підтверджують будівництво.

3. Місцева комісія перевіряє об’єкт і ухвалює рішення щодо другого траншу.

Нагадаємо, сама компенсація єВідновлення надається заявникам у формі електронного житлового сертифікату.

Додаткову інформацію можна отримати на сайті програми єВідновлення в розділі «Зруйноване житло» https://erecovery.diia.gov.ua/ або ж звернувшись на спеціальну урядову гарячу лінію 1545 (кнопка 2), або чат-боти Урядового контактного центру за посиланням:

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