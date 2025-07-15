єВідновлення: як отримати другий транш на будівництво нового житла — Finance.ua

єВідновлення: як отримати другий транш на будівництво нового житла
У «Дії» доступний другий етап компенсацій у межах програми «єВідновлення». Йдеться про допомогу для українців, чиї приватні будинки були знищені через війну, але мають земельну ділянку для нового будівництва.
Хто може отримати виплати:
- власники знищених приватних будинків;
- ті, у кого є зареєстрована земельна ділянка;
- ті, хто обрав саме грошову виплату на нове будівництво.
Як отримати
Щоб отримати другий транш, необхідно:
- підготувати проєктну та кошторисну документацію відповідно до вимог законодавства і завантажити її в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва;
- розпочати будівельні роботи;
- витратити 90% першого траншу;
- подати повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт — через Цнап або портал Дія,
- подати повідомлення про готовність до проміжної верифікації, це можна зробити через застосунок Дія у розділі «єВідновлення — Виплата на будівництво». Там потрібно буде завантажити підтверджуючі документи та фото будівництва.
Важливо
1. Документація має бути підготовлена сертифікованим фахівцем.
2. Для перевірки потрібні фото процесу і документи, які підтверджують будівництво.
3. Місцева комісія перевіряє об’єкт і ухвалює рішення щодо другого траншу.
Нагадаємо, сама компенсація єВідновлення надається заявникам у формі електронного житлового сертифікату.
Додаткову інформацію можна отримати на сайті програми єВідновлення в розділі «Зруйноване житло» https://erecovery.diia.gov.ua/ або ж звернувшись на спеціальну урядову гарячу лінію 1545 (кнопка 2), або чат-боти Урядового контактного центру за посиланням:
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