єВідновлення: як отримати другий транш на будівництво нового житла — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

єВідновлення: як отримати другий транш на будівництво нового житла

Особисті фінанси
7
єВідновлення: як отримати другий транш на будівництво нового житла
єВідновлення: як отримати другий транш на будівництво нового житла
У «Дії» доступний другий етап компенсацій у межах програми «єВідновлення». Йдеться про допомогу для українців, чиї приватні будинки були знищені через війну, але мають земельну ділянку для нового будівництва.

Хто може отримати виплати:

  • власники знищених приватних будинків;
  • ті, у кого є зареєстрована земельна ділянка;
  • ті, хто обрав саме грошову виплату на нове будівництво.

Як отримати

Щоб отримати другий транш, необхідно:
  • підготувати проєктну та кошторисну документацію відповідно до вимог законодавства і завантажити її в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва;
  • розпочати будівельні роботи;
  • витратити 90% першого траншу;
  • подати повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт — через Цнап або портал Дія,
  • подати повідомлення про готовність до проміжної верифікації, це можна зробити через застосунок Дія у розділі «єВідновлення — Виплата на будівництво». Там потрібно буде завантажити підтверджуючі документи та фото будівництва.
єВідновлення: як отримати другий транш на будівництво нового житла

Важливо

1. Документація має бути підготовлена сертифікованим фахівцем.
2. Для перевірки потрібні фото процесу і документи, які підтверджують будівництво.
3. Місцева комісія перевіряє об’єкт і ухвалює рішення щодо другого траншу.
Нагадаємо, сама компенсація єВідновлення надається заявникам у формі електронного житлового сертифікату.
Додаткову інформацію можна отримати на сайті програми єВідновлення в розділі «Зруйноване житло» https://erecovery.diia.gov.ua/ або ж звернувшись на спеціальну урядову гарячу лінію 1545 (кнопка 2), або чат-боти Урядового контактного центру за посиланням:
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems