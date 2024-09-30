ЄС змінив правила перетину кордону із домашніми тваринами — Finance.ua

ЄС змінив правила перетину кордону із домашніми тваринами Сьогодні 21:38 — Світ

ЄС змінив правила перетину кордону із домашніми тваринами

У Європейському Союзі набули чинності оновлені правила щодо в’їзду до країн із домашніми тваринами.

Тепер власники тварин мають дотримуватись суворіших вимог, щоб забезпечити безпечний перетин кордону, пише inpoland.net.pl.

Що змінилося

Однією з головних нововведень стало обов’язкове тестування тварин на наявність антитіл до сказу. Це необхідний захід для захисту від поширення небезпечних хвороб, зокрема сказу, який може становити загрозу як для інших тварин, так і для людей. Тестування має проводитися в акредитованій лабораторії ЄС.

Щоб уникнути проблем під час перетину кордону, тестування повинно бути проведене не раніше, ніж через 30 днів після останньої вакцинації проти сказу, але і не пізніше, ніж за 90 днів до запланованої поїздки. Ці терміни дозволяють переконатися, що тварина несе мінімальні ризики для громадського здоров’я.

Також важливо враховувати, що тест на антитіла повинен бути позитивним, тобто показати, що організм тварини здатний боротися з вірусом сказу. Якщо тестування не підтвердить наявності достатньої кількості антитіл, необхідно провести повторну вакцинацію та знову пройти тестування.

Крім того, додатково до вимог про антитіла, власники тварин повинні мати при собі паспорт домашньої тварини з усіма необхідними вакцинаціями та документами, що підтверджують їх стан здоров’я.

Таким чином, нові правила покликані знизити ризики поширення сказу в країнах ЄС і захистити як тварин, так і людей, що взаємодіють із ними.

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