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ЄС заборонив лоукостерам додаткову плату за ручну поклажу

Світ
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Лоукостери зроблять ручну поклажу безплатною
Лоукостери зроблять ручну поклажу безплатною
Європейська Рада та Європарламент зобов’язали авіакомпанії включати ручну поклажу в стандартну вартість квитка.
Про це пише Euronews.
Водночас перевізникам дозволили пропонувати знижки пасажирам без валіз. Нові правила запрацюють у 2027 році.
Відтоді пасажири матимуть право безплатно брати в салон особисту річ розміром 40×30×15 сантиметрів та невеликий предмет на коліщатках, наприклад, рюкзак чи сумку.
Авіакомпанії, посередники й пошукові портали будуть зобов’язані показувати ціну квитка з урахуванням поклажі на самому початку бронювання.
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Ці зміни можуть підвищити стартові ціни на перельоти, зокрема у лоукостерів, які зараз стягують додаткову плату за поклажу. Водночас мандрівники зможуть добровільно відмовитися від валізи, щоб купити квиток за зниженою ціною.
Угода також зберігає право пасажирів на фінансову компенсацію за затримку або скасування рейсів. Авіакомпанії виплачуватимуть від 250 до 600 євро, якщо літак запізнюється на понад три години.
Протягом переговорів перевізники просили нараховувати компенсації лише після п’яти годин затримки. Свою позицію вони аргументували тим, що збої в розкладі часто виникають через незалежні від них технічні проблеми в аеропортах. Проте європейські законодавці відхилили цю вимогу.
За матеріалами:
The Village Україна
АвіаквиткиЛоукостер
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