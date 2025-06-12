ЄС з 1 липня збільшує тарифи на агропродукцію та добрива з росії і білорусі — Finance.ua

ЄС з 1 липня збільшує тарифи на агропродукцію та добрива з росії і білорусі Вчора 21:12

Рада міністрів Європейського Союзу з питань юстиції та внутрішніх справ, яка відбувається у Люксембурзі, ухвалила рішення про запровадження нових тарифів на імпорт до ЄС сільськогосподарської продукції та добрив, що вироблені в росії й білорусі.

«Рада ЄС ухвалила сьогодні нові тарифи на російські та білоруські сільськогосподарські товари та добрива. Вони набудуть чинності з 1 липня», — повідомляє агентство з посиланням на дипломатів, які беруть участь у зустрічі європейських міністрів.

Раніше комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі підтримав пропозицію Єврокомісії та Ради ЄС про збільшення на 50% тарифів на імпорт певних сільськогосподарських товарів з росії та білорусі.

Укрінформ За матеріалами:

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