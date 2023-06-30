ЄС взяв зобов’язання щодо стабільного фінансування України на найближчі роки — Finance.ua
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ЄС взяв зобов’язання щодо стабільного фінансування України на найближчі роки

Казна та Політика
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ЄС взяв зобов’язання щодо стабільного фінансування України на найближчі роки
ЄС взяв зобов’язання щодо стабільного фінансування України на найближчі роки
Лідери країн Європейського Союзу підтвердили зобов’язання щодо довгострокового фінансування України. ЄС і надалі рішуче підтримуватиме українську економіку, суспільство, збройні сили та майбутню реконструкцію.
Про це свідчить резолюція Саміту лідерів ЄС.
«Європейська Рада наголошує на необхідності забезпечення разом із партнерами стабільної, передбачуваної та сталої фінансової підтримки України на довгі роки», — йдеться у документі.
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Європейська Рада повторила свій заклик до Європейського інвестиційного банку, найближчим часом співпрацю з Єврокомісією та міжнародними фінансовими установами, активізувати підтримку найнагальніших інфраструктурних потреб України.
Європейський Союз також, як і раніше, відданий підтримці відновлення та реконструкції України в координації з міжнародними партнерами.
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«Європейська Рада підбила підсумки роботи, виконаної щодо заморожених активів росії, і пропонує Раді, високому представнику та Єврокомісії продовжити роботу відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права, а також за погодженням з партнерами», — йдеться у документі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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