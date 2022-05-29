ЄС вивчає можливість військово-морської місії для вивезення зерна з України — ЗМІ — Finance.ua

Євросоюз розглядає можливість реалізації військово-морської місії для допомоги у вивезенні зерна з України.
Про це повідомила у суботу іспанська газета El País із посиланням на європейські джерела.
За її інформацією, на саміті ЄС, який розпочинається у понеділок у Брюсселі, буде порушено питання зростання ризику голоду в країнах, що залежать від експорту сільськогосподарської продукції з України.
Зазначається, що у Євросоюзі також обговорюється можливість запуску військово-морської місії щодо супроводу вантажних суден з України через Чорне море. Зокрема, вивіз може бути реалізований із Одеси.
ЄС вважає за необхідне якнайшвидше вивезти велику кількість кукурудзи, ячменю та насамперед пшениці.