ТОП-10 компаній в Україні, що володіють землею на понад 100 га (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 компаній в Україні, що володіють землею на понад 100 га (інфографіка) Сьогодні 21:01 — Аграрний ринок

ТОП-10 компаній в Україні, що володіють землею на понад 100 га (інфографіка)

За майже 3 місяці з відкриття ринку землі для бізнесу компанії продали щонайменше 1283 га, за даними Державного земельного кадастру (ДЗК).

Про це свідчить статистика Опендатабот

Так, після відкриття ринку землі для юридичних осіб, попри очікування, бізнес почав продавати землю, а не купляти.

Від початку 2024 року щонайменше 342 земельні ділянки були продані. За цей період 12 компаній продали свої ділянки та вибули з системи земельного моніторингу, адже наразі їх земельні володіння менше 100 га.

Наразі ДЗК відстежує 271 українську компанію, яка має у своїй власності землі понад 100 гектарів.

Найбільшою кількістю землі в Україні володіє агрофірма «Світанок» : понад 5 тисяч га станом на середину березня цього року.

: понад 5 тисяч га станом на середину березня цього року. На другому місці — Дружківське рудоуправління: 3,3 тисячі га.

Трійку замикає «Землетрейд» — 3 тисячі га.

Варто зазначити, що «Землетрейд» за неповні три місяці продав майже 160 га своєї землі. Проте найбільшу кількість землі за цей час продала компанія «А.Т.К.» — 284 га.

Що кажуть експерти

Робити висновки стосовно ефективності функціонування ринку землі для юридичних осіб ще зарано, вважає голова Центру аналізу політики «Зміст» Елліна Юрченко. На її думку, перші результати можна побачити лише через 6−12 місяців після відкриття ринку.

«Юридичні особи ще до відкриття ринку землі для них могли придбати землю — тобто їх бенефіціари могли це зробити. Адже у громадян України була можливість купувати до 100 га, а з 1 січня 2024 року ліміт збільшився до 10 тисяч гектар. Тобто, можливо, компанії таким чином оптимізують свою кількість власників землі і далі продовжують купувати землю на фізичних осіб — громадян України», — коментує Елліна Юрченко.

Водночас з моменту відкриття ринку іноземці ані як приватні особи, ані як бенефіціари компаній, все ще не можуть придбавати українську землю. Наприклад, 4 компанії із топ-10 агро сфери за даними Індексу Опендатаботу мають закордонних бенефіціарів, а тому не можуть купувати землі. Йдеться про такі компанії, як «Дружба-Нова», «Енселко Агро», «Старинська птахофабрика» та «ПК „Дніпровський“».

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