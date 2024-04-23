У новому сезоні Україна залишиться лідером на ринку соняшникової олії — Finance.ua

У новому сезоні Україна залишиться лідером на ринку соняшникової олії Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

Україна та росія традиційно залишаються ключовими виробниками соняшнику та соняшникової олії у світі. З початком війни озвучувалися негативні сценарії відносно перспектив України та втрати першості в торгівлі соняшниковою олією. Однак на сьогодні реалізується більш позитивний сценарій.

Так, згідно оцінок МСХ США, частка України в світовій торгівлі соняшниковою олію в 2023/24 МР складе майже 41%, росії - 30%.

Експорт олії (прогноз 2023/24 МР):

Україна — (-3% до 2022/23 МР, існує ймовірність досягнення більш високого показника, враховуючи існування тимчасового морського коридору).

росія — (+10%, три сезони підряд відбувається збільшення експорту).

Більшу частину сезону соняшникова олія вигравала цінову конкуренцію у соєвої та пальмової олії.

Поточний прогноз урожаю від УкрАгроКонсалт для України виглядає більш оптимістично, ніж для росії. А саме, базується на розширенні посівних площ, що навіть в умовах отримання середньої урожайності забезпечить приріст урожаю майже на 2% та експорт соняшникової олії не нижче поточного року.

росія в черговий раз заявляє про скорочення посівних площ соняшника (-2% до 2023/24 МР). І, схоже, саме в новому сезоні існують всі передумови для реалізації цього сценарію, враховуючи підвищений інтерес аграріїв до вирощування сої, ріпаку та льону.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

ukragroconsult За матеріалами:

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