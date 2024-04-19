Понад $11 тисяч за тонну: ціни на какао сягнули історичного максимуму — Bloomberg — Finance.ua
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Понад $11 тисяч за тонну: ціни на какао сягнули історичного максимуму — Bloomberg

Аграрний ринок
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Понад $11 тисяч за тонну: ціни на какао сягнули історичного максимуму — Bloomberg
Понад $11 тисяч за тонну: ціни на какао сягнули історичного максимуму — Bloomberg
Ціни на какао у п’ятницю встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
Про це повідомляє Bloomberg.
У Нью-Йорку 19 квітня найактивніший ф’ючерс на какао зріс на 5% і сягнув 11 578 доларів США за метричну тонну на початку торгів.
Понад $11 тисяч за тонну: ціни на какао сягнули історичного максимуму — Bloomberg
Дані, оприлюднені у четвер після закриття ринку, показали, що переробка какао, за якої воно перетворюється на масло і порошок, які потім використовуються у кондитерських виробах, зросла майже на 4% у Північній Америці протягом першого кварталу цього року в порівнянні із аналогічним періодом у 2023 році.
Водночас у Європі переробка какао впала на 2%, а в Азії знизилась ще нижче, йдеться у матеріалі.
За матеріалами:
Укрінформ
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