В Україні вперше перероблено 1 млн тонн насіння ріпаку — Finance.ua
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В Україні вперше перероблено 1 млн тонн насіння ріпаку

Аграрний ринок
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Вперше за всі роки в Україні перероблено 1 млн тонн насіння ріпаку (23,3% від урожаю 2023 р.). І це незважаючи на те, що насіння ріпаку вважається переважно експортно спрямованою сільськогосподарською сировиною.
Про це повідомляє пресслужба Асоціації «Укроліяпром».
Експорт олії ріпакової у липні-березні 2023/24 МР досяг рекордної позначки у 400 тис. тонн. Олія ріпакова впевнено виходить на ринки Китаю, країн ЄС, Малайзії, Сінгапуру та інших країн світу. Позитивна динаміка спостерігається і по ріпаковому шроту. Продовження зростання експорту олії соєвої та шроту, а відповідно їх виробництва та переробки, особливо у січні-березні 2024 року.
«Зростання внутрішньої переробки насіння ріпаку та сої, а також значне нарощування експорту продукції з високою доданою вартістю, а саме олії та шроту, підтверджує позицію Асоціації щодо необхідності створення умов для максимальної переробки насіння олійних культур на вітчизняних потужностях. Подальший розвиток олійно-жирової галузі України передбачаємо не тільки в нарощуванні переробки насіння соняшника, скільки таких олійних культур, як соя та насіння ріпаку, які до цього часу розглядаються як експортно спрямовані», — зазначають в «Укроліяпром».
За матеріалами:
ukragroconsult
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