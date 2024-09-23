ЄС вимагає від Apple відкрити iOS для конкурентів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС вимагає від Apple відкрити iOS для конкурентів

Технології&Авто
22
ЄС вимагає від Apple відкрити iOS для конкурентів
ЄС вимагає від Apple відкрити iOS для конкурентів
Європейський Союз попередив Apple, що компанія може отримати штраф, якщо не відкриє свою операційну систему iOS для конкурентів.
Про це повідомляє Bloomberg.

Що сталося

Європейський Союз попередив Apple про можливий штраф за порушення «Закону про цифрові ринки», — якщо компанія не відкриє iOS для конкурентів.
Читайте також
У ЄС вважають, що Apple повинна дозволити стороннім компаніям використовувати свої технології на iPhone та iPad.
Компанія має шість місяців на те, щоб відкрити iOS для конкурентів, зокрема функції голосового асистента Siri та технології безконтактної оплати.
У разі невиконання вимог компанію можуть оштрафувати на 10% від її глобальних продажів.
«Сьогодні ми вперше використовуємо процедуру специфікацій у межах DMA, щоб спрямувати Apple до ефективного дотримання своїх зобов’язань щодо сумісності. Ефективна функціональна сумісність, наприклад, зі смартфонами та їхніми операційними системами, відіграє у цьому важливу роль», — зазначила у своїй заяві виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Маргрете Вестагер.
За матеріалами:
vctr.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.