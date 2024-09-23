ЄС вимагає від Apple відкрити iOS для конкурентів — Finance.ua

ЄС вимагає від Apple відкрити iOS для конкурентів Сьогодні 03:28 — Технології&Авто

ЄС вимагає від Apple відкрити iOS для конкурентів

Європейський Союз попередив Apple, що компанія може отримати штраф, якщо не відкриє свою операційну систему iOS для конкурентів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Що сталося

Європейський Союз попередив Apple про можливий штраф за порушення «Закону про цифрові ринки», — якщо компанія не відкриє iOS для конкурентів.

У ЄС вважають, що Apple повинна дозволити стороннім компаніям використовувати свої технології на iPhone та iPad.

Компанія має шість місяців на те, щоб відкрити iOS для конкурентів, зокрема функції голосового асистента Siri та технології безконтактної оплати.

У разі невиконання вимог компанію можуть оштрафувати на 10% від її глобальних продажів.

«Сьогодні ми вперше використовуємо процедуру специфікацій у межах DMA, щоб спрямувати Apple до ефективного дотримання своїх зобов’язань щодо сумісності. Ефективна функціональна сумісність, наприклад, зі смартфонами та їхніми операційними системами, відіграє у цьому важливу роль», — зазначила у своїй заяві виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Маргрете Вестагер.

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