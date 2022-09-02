ЄС виділив 10 млн євро для безпечних місць і дистанційного навчання в Україні — Finance.ua
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ЄС виділив 10 млн євро для безпечних місць і дистанційного навчання в Україні

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Євросоюз виділив 10 млн євро для забезпечення безпечних фізичних місць для навчання та підтримку програми дистанційного навчання в Україні.
Як повідомляє «Європейська правда», про це розповів віцепрезидент Єврокомісії Маргаритіс Схінас, який 1 вересня прибув з візитом до України.
«Кожна війна — це війна проти дітей. З міністерством освіти і науки України ми відзначаємо початок навчального року в Києві з почуттям рішучості. Починаючи від сьогодні, ЄС виділяє 10 мільйонів євро на допомогу в забезпеченні безпечних фізичних місць для навчання та підтримку програми дистанційного навчання в Україні», — написав Схінас у своєму Twitter.
За матеріалами:
Економічна Правда
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