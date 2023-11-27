ЄС виділить 50 мільйонів євро на ремонт українських портів — Finance.ua
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ЄС виділить 50 мільйонів євро на ремонт українських портів

Казна та Політика
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ЄС виділить 50 мільйонів євро на ремонт українських портів
ЄС виділить 50 мільйонів євро на ремонт українських портів
Європейська комісія виділить 50 млн євро для відновлення української портової інфраструктури, яка зазнала руйнувань внаслідок російських ударів.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у X (Twitter).
У своєму листі до президента Зеленського фон дер Ляєн зазначила, що 50 млн євро від ЄС на швидкий ремонт та оновлення інфраструктури українських портів мають сприяти подальшому експорту агропродукції на світовий ринок.
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«Попри війну, Україна продовжує годувати світ. У цих зусиллях ви можете розраховувати на ЄС. Ми продовжуємо розширювати наші „смуги солідарності“ і виділимо 50 млн євро на ремонт вашої портової інфраструктури. Разом ми відправляємо українське зерно світу», — написала президентка Єврокомісії.
Також вона додала, що у жовтні 2023 року Україна експортувала зерно обсягом 4,6 млн тонн, з яких 3,6 млн тонн — морським транспортом, а 1 млн тонн — залізничним та автомобільним транспортом.
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Нагадаємо, в рамках ініціативи Grain from Ukraine Литва до кінця цього року виділить 2 млн євро і готова підвищити транзитні спроможності своїх портів для українського експорту.
Україна отримає військові кораблі від партнерів для захисту суден, що перевозять зерно, у Чорному морі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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